Mia & Dion gaan met Burning Daylight naar Eurovisie Songfestival

Mia Nicolai en Dion Cooper gaan met het nummer Burning Daylight naar het Eurovisie Songfestival. Dinsdag is een korte teaser verschenen op sociale media waarop nog weinig te horen is, maar de titel van het nummer wel duidelijk wordt.

In de korte video zien we Cooper en Nicolai, maar is nog geen muziek te horen. Het nummer, dat ze samen met Duncan Laurence schreven, wordt pas op woensdag bekendgemaakt.

"Het nummer is een ode aan vallen en opstaan", vertelde Cooper eerder. "Het gaat over inzien dat we gewoon mensen zijn die ook maar hun best doen en dat het niet erg is om fouten te maken. Het gaat erom daarna weer op te krabbelen, voor iets beters te kiezen en door te gaan."