Nederlands Songfestival-nummer Mia & Dion wordt op 1 maart bekendgemaakt

Mia Nicolai en Dion Cooper presenteren op 1 maart hun nummer voor het Eurovisie Songfestival. Met het lied staan ze op 9 mei in de eerste halve finale en hopen ze zich te plaatsen voor de finale.

In gesprek met AD vertelde het duo al dat het nummer een "ode is aan vallen en opstaan". Het lied is samen met Duncan Laurence en diens partner Jordan Garfield geschreven. Laurence won in 2019 het Eurovisie Songfestival met Arcade.

Al in november werd aangekondigd dat Mia & Dion namens Nederland zullen meedoen aan de wedstrijd. De twee vormden eerder geen duo: Laurence heeft ze aan elkaar voorgesteld. Hij begeleidt Mia & Dion in Liverpool.

Nederland ontmoet in de eerste halve finale onder andere Zweden, Portugal en Noorwegen. Ook Israël, Zwitserland en Ierland staan in de eerste halve finale.

De eerste halve finale is dit keer iets voordeliger, omdat er vijftien landen strijden om tien plekken. In de tweede halve finale doen zestien landen mee en vallen dus zes deelnemers af. Sinds 2013 heeft Nederland op één keer na ieder jaar de finale gehaald. Alleen Trijntje Oosterhuis lukte het niet, toen ze in 2015 meedeed met Walk Along.

Traditiegetrouw organiseert de winnaar het Songfestival een jaar later, maar vanwege de oorlog in Oekraïne zijn de festiviteiten naar het Verenigd Koninkrijk verplaatst. Oekraïne wordt wel betrokken bij de organisatie in Liverpool.

Dat is ook terug te zien in de presentatie: de halve finales en finale worden gepresenteerd door zowel Britse als Oekraïense beroemdheden. Presentator Graham Norton, zangeres Alesha Dixon, actrice Hannah Waddingham en de Oekraïense artieste Julia Sanina presenteren de finale op 13 mei.