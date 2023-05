Dit zijn onze concurrenten in de eerste halve finale van het Songfestival

Mia & Dion gaan namens Nederland proberen een plek te krijgen in de finale van het Eurovisie Songfestival. Dan moeten er wel eerst vijf andere landen afvallen in de eerste halve finale. Dit zijn de deelnemers waar ze recht tegenover staan op dinsdag 9 mei.

Nederland - Mia & Dion - Burning Daylight

Mia Nicolai en Dion Cooper waren tot voor kort geen bekende namen, maar de man achter hun liedje Burning Daylight kenden we al wel: Duncan Laurence. De Songfestival-winnaar schreef het nummer met zijn partner Jordan Garfield.

Kroatië - Let 3 - Mama SC

Absurdistisch, zo kunnen we de inzending van Kroatië gerust noemen. Let 3 is al sinds 1987 samen en al jaren populair in eigen land. De rockband laat zich moeilijk typeren, al hebben de optredens vaak één ding gemeen: ze lokken een reactie uit. Mama SC is daar geen uitzondering op. Waar het nummer over gaat, daar lijken ook de leden van Let 3 het niet helemaal over eens: de een typeert het als een antioorlogsnummer, de ander vertelt dat SC het geluid is dat mensen maken bij een orgasme.

Ierland - Wild Youth - We Are One

Lewis Capaldi, Niall Horan en Westlife zijn fan van Wild Youth: de vierkoppige Ierse band toerde de afgelopen jaren met de artiesten mee. Maar ook solo scoren ze goed. Hun tour door het Verenigd Koninkrijk en Ierland was vrijwel overal uitverkocht en Wild Youth heeft meerdere hits op z'n naam staan. Met We Are One hoopt de band een nieuw hoogtepunt te bereiken: de achtste Ierse winnaar van het Songfestival worden.

Letland - Sudden Lights - Aija

Aija is eigenlijk een slaapliedje, zo vertelden de bandleden van indierockband Sudden Lights. Omdat er al genoeg ellende is op de wereld, wilde de band een liedje maken waardoor de luisteraar even afgeleid raakt van alle misère.

Malta - The Busker - Dance (Our Own Party)

Er gebeurt veel op het podium bij Malta. De mannen van The Busker gaan een feestje af, zitten in een auto én doen een andere outfit aan halverwege het optreden. De comfortabele truien die de bandleden dragen staan centraal in het liedje over feestjes.

Noorwegen - Alessandra - Queen of Kings

De kracht van vrouwen: dat bezingt de Noors-Italiaanse zangeres in Queen of Kings. Met haar lied heeft ze al een nummer-1-positie in Noorwegen binnen weten te slepen en de bookmakers zijn erg onder de indruk van haar. Mogelijk is dat ook vanwege haar succes op TikTok: Queen of Kings wordt op de app regelmatig gebruikt onder video's.

Portugal - Mimicat - Ai Coraçao

Mimicat had in 2001 al eens mee willen doen, maar kwam toen niet verder dan de kwartfinales van de nationale selectie. Op Ai Coraçao combineert ze popbeats met een traditionelere muziekstijl in een liedje over verliefdheid. "Ik ben mezelf niet meer. Oh hart, vertel me: ben jij de mijne?" zingt ze in het Portugees.

Servië - Luke Black - Samo Mi Se Spava

"Ik wil gewoon slapen", vertelt zanger Luke Black ons op zijn nummer. Het elektropopnummer lag al bijna drie jaar op de plank: Black schreef het met een vriendin in 2020, in een periode waarin hij vanwege de pandemie amper buitenkwam. Het nummer gaat dan ook over geen aansluiting vinden bij de wereld.

Azerbeidzjan - TuralTuranX - Tell me more

Tweelingbroers Tural en Turan hebben een tragisch leven achter de rug, al zijn ze pas 22 jaar oud. De oudere broers van het duo kwamen om het leven bij een ongeluk en ook hun vader overleed al op jonge leeftijd. Het maakte dat de zin in muziek maken even verdween bij de broers, maar uiteindelijk besloten ze de instrumenten toch weer op te pakken.

Tsjechië - Vesna - My Sister's Crown

De zes bandleden van Vesna zingen officieel over genderongelijkheid en de band tussen vrouwen. Dat doen ze in vier talen: Engels, Oekraïens, Tsjechisch en Bulgaars. "Mijn mooie zus, de kroon is de jouwe", zingt Vesna en refereert in de videoclip bij het nummer duidelijk aan de oorlog in Oekraïne. Omdat de tekst officieel niet over de oorlog gaat, schendt het de regels van het Songfestival niet, maar het nummer wordt door velen gezien als een duidelijke boodschap aan Rusland.

Finland - Käärijä - Cha Cha Cha

Käärijä heeft de selectie in eigen land niet met een beetje voorsprong op de rest gewonnen. Zijn Cha Cha Cha scoorde 539 punten, tegenover 152 punten voor de tweede plaats. Cha Cha Cha laat zich moeilijk samenvatten, net als de rapper van het nummer niet in één hokje past. Käärijä denkt dat dat de kracht is van de Finse inzending. "Finland is een feestland, een heavy metal-land en een popland. Dit nummer brengt alles samen."

Israël - Noa Kirel - Unicorn

Noa Kirel is in Nederland wellicht geen naam die meteen een lampje doet branden, maar in Israël is de zangeres een superster. Op Unicorn combineert ze een hoop, om zoveel mogelijk van zichzelf te laten horen. Er zitten flinke uithalen in het nummer, een strijkorkest, maar ook een dancebreak.

Moldavië - Pasha Parfeny - Soarele si Luna

Pasha Parfeny werd unaniem gekozen tijdens de nationale selectie in Moldavië. De zanger kreeg alle mogelijke punten en won zo van de dertig andere inzendingen. Hij zingt over trouwen onder de zon en maan en wordt daarbij begeleid door twee drummers, twee zangeressen en een fluit.

Zweden - Loreen - Tattoo

Loreen heeft het Eurovisie Songfestival al eens gewonnen, in 2012, maar ze probeert het gewoon weer. Tattoo is nu al favoriet bij de bookmakers en won dan ook de nationale selectie zonder moeite. Het nummer gaat over vasthouden en loslaten van een relatie, ondanks dat het soms pijn doet.

Zwitserland - Remo Forrer - Watergun

Nummers met een politieke boodschap mogen niet tijdens het Eurovisie Songfestival, maar Zwitserland vindt toch een manier om iets te doen met de oorlog in Oekraïne. Zanger Remo Forrer zingt over het naspelen van oorlogen als kind en dat het als volwassene toch heel anders is. "Ik wil geen soldaat zijn", zingt hij.

