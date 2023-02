Nederlands duo Mia & Dion strijdt in eerste halve finale van Eurovisie Songfestival

Mia Nicolai en Dion Cooper gaan op dinsdag 9 mei proberen een plekje in de finale van het Eurovisie Songfestival te bemachtigen. De artiesten hebben vandaag te horen gekregen dat ze in de eerste halve finale zijn ingeloot. Met welk nummer het gelegenheidsduo naar Liverpool gaat, is nog niet bekendgemaakt.

Het Eurovisie Songfestival begint op dinsdag 9 mei met de eerste halve finale. Op donderdag 11 mei gaat het festival door met de tweede halve finale en op zaterdag 13 mei wordt het evenement afgesloten. Dan moet blijken wie de winnaar van de 67e editie van het Songfestival is.

Nederland ontmoet in de eerste halve finale onder andere Zweden, Portugal en Noorwegen. Mia & Dion treden op in de tweede helft van het programma, zo werd duidelijk tijdens de loting. Ook Israël, Zwitserland en Ierland staan in de eerste halve finale.

"Ik kan niet wachten om te delen waar we aan werken, want het is zo leuk en we zijn zo trots", zegt Nicolai op Instagram.

Een voordelige plek voor Nederland

De eerste halve finale is dit keer iets voordeliger, omdat er vijftien landen strijden om tien plekken. In de tweede halve finale doen zestien landen mee en vallen dus zes landen af. Sinds 2013 heeft Nederland op één keer na ieder jaar de finale gehaald. Alleen Trijntje Oosterhuis lukte het niet, toen ze in 2015 meedeed met Walk Along.

Al in november werd aangekondigd dat Mia & Dion namens Nederland zullen meedoen aan de wedstrijd. Daarna bleef het stil rond de twee. Hun nummer wordt naar verwachting begin maart bekendgemaakt. Rond die tijd van het jaar kondigden eerder onder anderen S10, Waylon, Anouk en Douwe Bob aan met welk liedje ze meededen aan het Songfestival.

Nicolai en Cooper zijn aan elkaar voorgesteld door Duncan Laurence. De Songfestival-winnaar van 2019 begeleidt het gelegenheidsduo samen met zijn partner Jordan Garfield.

De halve finales van het Eurovisie Songfestival Eerste halve finale: Nederland, Servië, Zweden, Letland, Ierland, Moldavië, Zwitserland, Noorwegen, Israël, Portugal, Azerbeidzjan, Malta, Tsjechië, Finland en Kroatië.

Tweede halve finale: Albanië, Cyprus, Armenië, Australië, Oostenrijk, Roemenië, Slovenië, IJsland, Georgië, Griekenland, Polen, Estland, België, Denemarken, Litouwen en San Marino.

37 landen strijden om 26 finaleplekken

Traditiegetrouw strijden de deelnemers in de halve finales om een plek op de zaterdag. In totaal doen dit jaar 37 landen mee, maar in de finale is maar plek voor 26 deelnemers.

Alleen de 'Big Five', de vijf landen die flinke bedragen overmaken naar organisator European Broadcasting Union (EBU), zijn automatisch geplaatst voor de finale. Dat zijn het Verenigd Koninkrijk, Italië, Frankrijk, Spanje en Duitsland.

Oekraïne, de winnaar van vorig jaar, mag ook meteen door naar de finale op zaterdag. Traditiegetrouw organiseert de winnaar het Songfestival een jaar later, maar vanwege de oorlog in Oekraïne zijn de festiviteiten naar het Verenigd Koninkrijk verplaatst. Oekraïne wordt wel betrokken bij de organisatie in Liverpool.