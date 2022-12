Elektronische band TVORCHI namens Oekraïne naar Eurovisie Songfestival

De elektronische band TVORCHI gaat volgend jaar namens Oekraïne meedoen aan het Eurovisie Songfestival. De band won zaterdag de finale van het Oekraïense songfestival met het nummer Heart of Steel.

Oekraïne is daarmee het eerste deelnemende land dat bekendmaakt welke artiest het naar het Songfestival stuurt. TVORCHI en de andere artiesten die meededen aan de nationale finale, traden zaterdag op vanuit een schuilkelder in Kyiv.

Het winnende land organiseert normaal gesproken de volgende editie van het festival. Maar die vindt volgend jaar in Liverpool plaats, omdat het door de oorlog niet veilig genoeg is in Oekraïne. Het Verenigd Koninkrijk neemt de organisatie over omdat het tweede werd achter de Oekraïense winnaar Kalush Orchestra.