Loreen wil elf jaar na Songfestival-winst met Euphoria weer meedoen

Loreen doet opnieuw een poging om Zweden op het Eurovisie Songfestival te vertegenwoordigen. De Zweedse, die het evenement in 2012 won met het nummer Euphoria, is in eigen land een van de deelnemers aan de nationale voorronde.

De zangeres hoopt Melodifestivalen, zoals de Zweedse voorrondes heten, te winnen met het liedje Tattoo. Het is niet de eerste keer dat ze weer wil meedoen aan het Songfestival. In 2017 deed ze ook al eens een poging, maar toen koos het Zweedse publiek voor Robin Bengtsson met zijn nummer I Can't Go On.

De Zweedse bijdrage voor het Songfestival wordt volgens jaarlijkse traditie gekozen via Melodifestivalen, dat uit vier voorrondes bestaat. De voorrondes zijn in Zweden minstens zo populair als het Songfestival zelf.

Met Euphoria scoorde Loreen een van de grootste Songfestival-hits aller tijden. Onder fans is het liedje nog steeds enorm populair.

