Nieuwe Songfestivalregels: hele wereld stemt mee, jury stemt niet in voorrondes

Het stemsysteem van het Eurovisie Songfestival gaat in 2023 flink op de schop. Zo kunnen kijkers vanuit de hele wereld online meestemmen op hun favoriete liedje en stemmen de professionele jury's niet meer in de halve finales. Dat maakt de European Broadcasting Union (EBU) bekend. Het is voor het eerst sinds 2009 dat zo'n grote wijziging wordt doorgevoerd.

De afgelopen dertien jaar gingen in iedere halve finale tien landen door op basis van zowel stemmen van de jury, als van de zogeheten 'televotes' (mensen thuis). Dat wordt nu door de EBU teruggedraaid. De uitslag van de halve finales wordt weer volledig bepaald door het stemmende publiek.

In de finale stemmen de professionele jury's, die bestaan uit vijf muziekprofessionals van elk deelnemend land. De bekende 'douze points' die door ieder land worden uitgedeeld komen van deze jury. Daarna wordt bekendgemaakt waar de televoters op hebben gestemd. Alle punten samen leiden tot de uiteindelijke winnaar.

Tot nu toe kon er enkel gestemd worden door deelnemende landen, maar ook dat verandert. Stemmen kunnen online ook vanuit niet-deelnemende landen worden uitgebracht. Die tellen in totaal even zwaar mee als alle televotes uit bijvoorbeeld Nederland of België. Alle stemmen van niet-deelnemende landen worden samengevoegd en gezien als de stemmen uit één land. Er komt geen jury van de niet-deelnemende landen.

In de afgelopen editie werden de jurystemmen van zes landen niet meegeteld, omdat zij ervan verdacht werden onderling stemafspraken te hebben gemaakt. In plaats van het lijstje van de juryleden werd via een berekening een nieuwe puntenverdeling gegenereerd, op basis van het stemgedrag van vergelijkbare landen.

Songfestivalbaas Martin Österdahl zegt dat de wijzigingen gedaan worden om tegemoet te komen aan de populariteit van het Eurovisie Songfestival. De kijkers krijgen op deze manier meer macht. Of de ophef over de stemafspraken van afgelopen jaar heeft meegespeeld in dit besluit, is niet bekendgemaakt.

Het Eurovisie Songfestival vindt in mei 2023 in Liverpool plaats. Oekraïne won de vorige editie, maar is niet in staat te hosten vanwege de oorlog. Nederland wordt vertegenwoordigd door het duo Dion Cooper en Mia Nicolai.

