De Nederlandse selectiecommissie van het Eurovisie Songfestival heeft honderden nummers toegezonden gekregen, vertelt Cornald Maas. Hij maakt deel uit van de commissie, die na beoordeling besloot dat het onbekende duo Mia Nicolai en Dion Cooper volgend jaar naar Liverpool mag.

Net als met Duncan Laurence in 2019 kiest Nederland met de 26-jarige Nicolai en 28-jarige Cooper opnieuw voor relatief onbekende artiesten. Dat is volgens Maas geen bewuste keuze.

"Bij de inzendingen van dit jaar zaten ook wel bekende namen", zegt hij. "En dat ze onbekend zijn, moet geen probleem zijn. Dat hebben we ook bij Duncan gezien. Toen hij werd voorgedragen door Ilse DeLange zei ook iedereen: wie is Duncan Laurence dan precies?"

Maas benadrukt dat bekende namen op het Songfestival dikwijls de verwachtingen niet waarmaken en dat er door de jaren heen al heel wat reputaties geschaad zijn. Net als in voorgaande jaren draait het binnen de selectiecommissie dus om het liedje en niet of iemand wel of niet bekend is. "En deze song vonden wij de beste", aldus de Songfestival-commentator.

Volgens Maas zijn er enkele honderden nummers ingezonden. "Er is natuurlijk lang gediscussieerd, ook over een aantal andere songs. Er zaten best veel goede inzendingen bij en ook wel veel van jong talent", zegt hij. "Maar we dachten van dit nummer dat het de meeste kans heeft om in de competitie ook heel hoog te eindigen." Hoe het liedje precies klinkt, kan Maas nog niet zeggen.

Laurence en zijn verloofde Jordan Garfield droegen Nicolai en Cooper voor. Maas benadrukt dat Laurence geen invloed heeft gehad op de beslissing van de selectiecommissie en dat er puur voor het lied is gekozen. Wel noemt hij de ervaring van de zanger op het Songfestival een voordeel. "Duncan Laurence weet van wanten. Hij heeft het allemaal al een keer meegemaakt en treedt nu op als een soort mentor voor hen."