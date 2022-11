Zanger Dion Cooper en zangeres Mia Nicolai gaan namens Nederland naar het Eurovisie Songfestival van 2023. Dit kondigt de winnaar van 2019, Duncan Laurence, aan op Radio 2.

De twee artiesten werden bij de selectiecommissie aangedragen door Laurence. Hij omschrijft Cooper, die al eens optrad als voorprogramma van de Songfestival-winnaar, als "een doorzetter, hele harde werker met een killer stem". Cooper brengt sinds 2020 muziek uit. Aan zijn singles Know en Blue Jeans die eerder dit jaar verschenen, schreven Laurence en zijn verloofde Jordan Garfield mee. Cooper noemt het "bizar vet" dat hij naar het Songfestival gaat.

Nicolai komt uit Amsterdam en heeft een Russische moeder en Nederlandse vader. De zangeres kwam in 2020 met haar haar eerste single een bracht sindsdien een handjevol nummers uit. "Ik ben zo ontzettend blij dat ons nummer is gekozen en om het samen met Dion te doen. Ik voel me vereerd", laat Nicolai in een eerste reactie weten. Met welk nummer het duo afreist naar Liverpool, wordt op een later moment bekend.

Cooper en Nicolai zullen samen een nummer ten gehore brengen in mei volgend jaar in Liverpool, waar het Eurovisie Songfestival plaatsvindt. Oekraïne won de editie van 2022, maar kan wegens de oorlog in het land het festival niet organiseren. Het Verenigd Koninkrijk, dat tweede werd, zal het festival hosten in samenwerking met de omroep van Oekraïne. Nederland zal aantreden in een van de twee halve finales.