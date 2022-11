Dion Cooper en Mia Nicolai gaan namens Nederland naar het Eurovisie Songfestival van 2023. Dat kondigde oud-winnaar Duncan Laurence dinsdag aan op NPO Radio 2.

De twee artiesten werden bij de selectiecommissie aangedragen door Laurence. Hij bracht de twee artiesten bij elkaar en schreef samen met hen en zijn verloofde Jordan Garfield het nummer voor het Songfestival. Dit lied werd vervolgens unaniem gekozen door de selectiecommissie.

"Ondanks dat we over het nummer nog weinig gaan zeggen, kunnen we stellen dat het een onderscheidende, uitgesproken en betekenisvolle song is die in het Songfestival-deelnemersveld in positieve zin zeker gaat opvallen", vertelt AVROTROS-directeur Eric van Stade.

Laurence omschrijft de 28-jarige Cooper als "een doorzetter en een hele harde werker met een killerstem". Cooper, die al eens in het voorprogramma van Laurence stond, brengt sinds 2020 muziek uit. Aan zijn singles Know en Blue Jeans schreven Laurence en Garfield ook mee. De zanger noemt het "bizar vet" dat hij naar het Songfestival gaat.

De 26-jarige Nicolai komt uit Amsterdam en heeft een Russische moeder en Nederlandse vader. De zangeres woont momenteel in Los Angeles en kwam in 2020 met haar haar eerste single en bracht sindsdien een handjevol nummers uit. Volgens Laurence is ze "mega-creatief en een allround artiest".

"Na al die jaren hard werken aan het vertalen van ons gevoel in muziek is dit een geweldige kans om op zo’n grote schaal ons verhaal te vertellen. Het voelt fantastisch en nog een beetje onwerkelijk dat de selectiecommissie van AVROTROS voor onze song heeft gekozen, maar we zijn er klaar voor om Europa iets positiefs te brengen", laten de artiesten weten. Met welk nummer het duo afreist naar Liverpool, wordt op een later moment bekend.

Oekraïne won de editie van 2022, maar kan het muziekevenement niet organiseren vanwege de oorlog in het land. Het Verenigd Koninkrijk, dat tweede werd, zal het evenement hosten in samenwerking met de omroep van Oekraïne. Nederland zal aantreden in een van de twee halve finales.

