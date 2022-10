Bulgarije, Montenegro en Noord-Macedonië zullen volgend jaar niet deelnamen aan het Eurovisie Songfestival. Het evenement, dat plaats zal vinden in Liverpool, telt daarom slechts 37 deelnemende landen. Dat is het kleinste aantal sinds 2014, toen het festival in Kopenhagen werd georganiseerd.

Dit jaar deden veertig landen mee met het Eurovisie Songfestival, dat door Italië werd georganiseerd in Turijn. Volgend jaar zijn dat er dus drie minder.

Vandaag maakte de organisatie bekend dat Bulgarije, Montenegro en Noord-Macedonië niet meedoen in 2023. De laatste twee laten het evenement aan zich voorbijgaan vanwege de hoge kosten. Bulgarije heeft geen officiële reden opgegeven.

Noord-Macedonië zal voor het eerst sinds 2003 niet deelnemen. Montenegro keerde afgelopen jaar na een jaar afwezigheid terug. Bulgarije was er in 2019 voor het laatst niet bij.

De Oekraïense winnaars in 2022: Kalush Orchestra. De Oekraïense winnaars in 2022: Kalush Orchestra. Foto: EPA

Zes landen verzekerd van plek in finale

Van de 37 landen zullen 31 landen, waaronder Nederland, uitkomen in de halve finales. Vier van de zogenoemde Big 5 (Frankrijk, Duitsland, Italië en Spanje) en gastlanden Verenigd Koninkrijk en Oekraïne zijn al verzekerd van een plek in de finale.

Het VK, normaal gesproken een van de Big 5-landen, verzorgt in 2023 de organisatie samen met Oekraïne, de winnaar van de vorige editie. Vanwege de oorlog met Rusland is een Songfestival in Oekraïne momenteel niet mogelijk. Het Songfestival vindt volgend jaar plaats tussen 9 en 13 mei in Liverpool.