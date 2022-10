Het Eurovisie Songfestival van 2023 wordt in Liverpool gehouden. De Engelse stad organiseert het evenement in samenwerking met Oekraïne, de winnaar van 2022. De finale van de 67e editie is op 13 mei. Op 9 en 11 mei zijn de halve finales, de Nederlandse inzending doet daaraan mee in de hoop zich te plaatsen voor de eindstrijd.

"Niemand weet een feestje te vieren zoals wij doen", reageerde de burgemeester van Liverpool al eerder.

De stad kenmerkt zich door een rijke muzikale geschiedenis: de vier leden van The Beatles zijn afkomstig uit Liverpool. De laatste keer dat het Verenigd Koninkrijk het Songfestival organiseerde was in 1998. Het evenement vond nooit eerder plaats in Liverpool.

De afgelopen maanden meldden zeven steden zich aan voor de organisatie. In de laatste ronde waren alleen Liverpool en de Schotse stad Glasgow over. De European Broadcasting Union (EBU) heeft de voorstellen van de twee steden grondig bekeken, gebaseerd op vastgelegde regels.

Zaal voldoet net aan de norm

Zo moet een zaal minstens ruimte bieden aan 10.000 mensen. De M&S Bank Arena, waar Liverpool het muziekevenement gaat houden, voldoet net aan die norm. In de arena is er plek voor 11.000 mensen.

Niet alleen de zaal is belangrijk, ook moet een stad voldoende hotelkamers bieden, goed bereikbaar zijn en evenementen rondom het Songfestival kunnen organiseren.

Songfestival niet naar winnaar Oekraïne

Het Eurovisie Songfestival wordt eigenlijk ieder jaar gehouden in het land dat de wedstrijd het laatst gewonnen heeft. Oekraïne won de 66e editie met het nummer Stefania, van Kalush Orchestra, maar vanwege de oorlog in het land heeft de EBU de editie verplaatst. Het Verenigd Koninkrijk werd tweede in Turijn en werd gevraagd de organisatie op zich te nemen.

De halve finales en finale zullen diverse Oekraïense invloeden hebben. BBC werkt samen met de Oekraïense omroep UA:PBC om een "Oekraïens feest in het Verenigd Koninkrijk" te organiseren. Hoe dat er precies uit zal gaat zien, is nog niet bekendgemaakt.

Ook is nog niet bekend welke artiest voor Nederland mee zal doen. S10 werd dit jaar met haar lied De Diepte elfde in Turijn.