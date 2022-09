Het Eurovisie Songfestival vindt in 2023 zeker weten in Glasgow of Liverpool plaats. De overige vijf steden zijn officieel afgevallen in de strijd. De voorstellen van Glasgow en Liverpool waren het sterkst, schrijft BBC.

Eerder deden ook Leeds, Birmingham, Manchester, Newcastle en Sheffield een poging om het Songfestival in mei te huisvesten. De uiteindelijke plannen van die steden hebben de organisatie niet kunnen overtuigen.

Zowel Liverpool als Glasgow heeft het Eurovisie Songfestival nooit eerder georganiseerd. Glasgow was wel de zogeheten 'hostcity' van het muziekfestival in de Netflix-film Eurovision Contest: The Story of Fire Saga.

Het Eurovisie Songfestival wordt traditiegetrouw gehouden in het land dat de muziekwedstrijd het jaar ervoor wint. In 2022 won Oekraïne, maar vanwege de oorlog is het volgens de European Broadcasting Union onmogelijk de veiligheid van deelnemers, fans en pers te garanderen in het land.

Sam Ryder werd namens het Verenigd Koninkrijk tweede in Turijn. Daarom werd het VK gevraagd de organisatie over te nemen. Oekraïne zal wel inspraak hebben in de uiteindelijke shows. In totaal twintig steden meldden zich in eerste instantie voor de organisatie van het Songfestival.