De organisatie van het Eurovisie Songfestival heeft de winnaar van de afgelopen editie, Kalush Orchestra, een nieuwe bokaal gegeven. De vorige is door de band geveild.

Kalush Orchestra veilde de glazen trofee die het in Turijn won eind mei, enkele weken nadat de groep het Songfestival had gewonnen met het nummer Stefania. De veiling leverde maar liefst 900.000 dollar (ruim 838.000 euro) op. Het volledige bedrag ging naar de Oekraïense strijdkrachten.

"Na het winnen van het Songfestival wilden we dat de prijs zou helpen de Oekraïense overwinning in de oorlog dichterbij te brengen. Daarom besloten we om de trofee te veilen", zegt frontman Oleh Psiuk tegen de Oekraïense omroep UA:PBC. "Dat we nu een nieuwe kopie krijgen, komt als een aangename verrassing."

Kalush Orchestra wil met de nieuwe bokaal door Oekraïne trekken en de bevolking zo de kans geven om ermee op de foto te gaan. "Onze Songfestival-overwinning is immers niet alleen een overwinning van onze band, maar van heel Oekraïne", zegt Psiuk.