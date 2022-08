In het Verenigd Koninkrijk zijn nog zeven steden in de race om het Eurovisie Songfestival van 2023 te organiseren, meldt de BBC vrijdag. De steden zijn gekozen uit een lijst van twintig steden die de organisatie van het evenement wel zagen zitten.

Birmingham, Glasgow, Leeds, Liverpool, Manchester, Newcastle en Sheffield moeten de komende weken aan hun bidbook werken. Daarin moeten ze laten zien waarom juist zij de geschikte stad zijn om het Songfestival te organiseren.

Het Eurovisie Songfestival vindt in 2023 plaats in het VK, nadat het land tweede werd tijdens de editie van 2022. Oekraïne ging er met Kalush Orchestra en het nummer Stefania met de winst vandoor. Maar door de oorlog in het land is het niet mogelijk het evenement daar te houden.

De BBC vroeg aan alle geïnteresseerde steden hoe ze de Oekraïense cultuur wilden laten terugkomen in de liveshows in mei volgend jaar. De zeven steden zijn uiteindelijk geselecteerd op capaciteit, bekwaamheid en ervaring met het organiseren van grote evenementen. Vooral eerdere ervaring met evenementen was belangrijk, omdat er niet veel tijd meer is om het evenement op poten te zetten, stelt de Britse omroep.

In de volgende ronde van het selectieproces wordt gekeken naar de locatie waar de steden het Songfestival willen houden. Ook de infrastructuur en beschikbaarheid van hotels speelt een rol. Daarnaast moet de stad zelf een financiële bijdrage leveren en met een plan komen om de stad bij het Songfestival te betrekken door middel van culturele activiteiten.

De BBC en de EBU (European Broadcasting Union) besluiten samen welke stad het evenement mag organiseren. Ze verwachten in de herfst de knoop te kunnen doorhakken.