Het Eurovisie Songfestival van 2023 wordt definitief georganiseerd in het Verenigd Koninkrijk. Deze week begint de European Broadcasting Union (EBU) met de zoektocht naar de stad waar het evenement zal plaatsvinden. De Britse omroep BBC en de Oekraïense omroep UA:PBC slaan de handen ineen om te werken aan de shows die in mei op het programma staan.

Eerder maakte organisator EBU al bekend dat het voor Oekraïne, dat afgelopen editie won met Kalush Orchestra, onmogelijk is om het Songfestival te organiseren. Vanwege de oorlog in het land kan de veiligheid van de deelnemers en delegaties niet gegarandeerd worden. Ook zou de onveilige situatie in het land de voorbereidingen dwarsbomen.

Daarom werden gesprekken gestart met het VK, dat tweede werd met Sam Ryders Space Man. De BBC zal in de komende weken op zoek gaan naar een geschikte locatie. Steden kunnen zich vanaf deze week aanmelden door een zogeheten bidbook te maken waarin ze hun plannen uiteenzetten. Hieruit moet blijken of een stad geschikt is om het Songfestival te organiseren.

De stad die het Songfestival mag organiseren, moet aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet de stad beschikken over een locatie waar plek is voor minstens tienduizend man. Daarnaast moet de zaal makkelijk te bereiken zijn vanaf een luchthaven. Ook moet de stad in kwestie genoeg slaapplekken hebben voor de delegatieleden, pers en bezoekers.

Show bevat 'Oekraïense elementen'

Hoewel het Songfestival dus niet in Oekraïne zal plaatsvinden, wordt het land wel betrokken bij het maken van de shows. De Oekraïense omroep krijgt inspraak om ervoor te zorgen dat de liveshows ook "Oekraïense elementen" bevatten. De BBC laat in een reactie weten naast Britse muziek ook de Oekraïense cultuur in de schijnwerpers te zetten.

Oekraïne heeft zich door de winst in 2022 automatisch geplaatst voor de finale van het Songfestival van 2023. Hetzelfde geldt voor de 'Big 5', de grootste geldschieters van het festival: het VK, Italië, Frankrijk, Spanje en Duitsland.

Het VK heeft het Songfestival acht keer eerder georganiseerd. De laatste keer was in 1998 in Birmingham. Eerdere edities in het land vonden plaats in steden als Londen en Edinburgh.