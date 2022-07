De Armeense zangeres Rosa Linn kwam met Snap niet verder dan de twintigste plaats in de finale van het Eurovisie Songfestival. Maar dankzij een trend op TikTok heeft ze nu alsnog een hit te pakken. "Het bewijst voor mij dat mijn hoge verwachtingen van het nummer niet misplaatst waren", vertelt de 22-jarige zangeres in gesprek met NU.nl.

Op TikTok is vooral een versnelde versie van Snap populair. Die versie, waarop de stem van de zangeres vervormd is, is al in ruim 275.000 video's gebruikt, tegenover ruim 43.000 voor het origineel. Rosa Linn en haar team hebben deze uitvoering niet zelf de wereld in geholpen. "Het is zo door een TikTok-account gedeeld en dat is viral gegaan." De zangeres heeft de versnelde versie nu ook op Spotify uitgebracht, waar het nummer in korte tijd al meer dan drie miljoen streams bij elkaar heeft gesprokkeld.

Maar het grootste succes is toch echt weggelegd voor het origineel. Het door gitaar gedreven popliedje Snap behoort op dit moment tot de twintig meest beluisterde liedjes op Spotify in ons land. Per dag wordt de plaat zo'n 100.000 keer afgespeeld. In veel andere Europese landen doet Snap het ook goed. De originele versie van het nummer is inmiddels ruim 28 miljoen keer beluisterd en ze schittert in verschillende officiële hitlijsten.

'Had niet verwacht dat versnelde versie zo populair zou zijn'

Toen Rosa Linn steeds vaker TikTok-filmpjes doorgestuurd kreeg waarin haar nummer wordt gebruikt, kreeg ze door dat het een succes was. "Ik zag dat de versnelde versie vaak voorbijkwam, ook in video's die heel veel views en likes hadden. Maar dat het zó groot zou worden, had ik nooit voorzien."

De zangeres heeft er geen problemen mee dat een bewerkte versie van haar nummer viral is gegaan. "Ik had niet verwacht dat die versnelde versie zo populair zou zijn. Maar ik denk dat het de plaat een zomerse vibe geeft, waarbij mensen een nostalgisch gevoel krijgen. Ze delen bijvoorbeeld beelden van een vakantie of het verhaal van hun relatie bij het nummer."

Er is één TikTok-video die op Rosa-Linn het meeste indruk heeft gemaakt. In dit filmpje vraagt een man zijn vriendin ten huwelijk. "Dat is zo'n grote eer. Dat is waarom ik muziek wil maken. Het is zo bijzonder dat mensen iets voelen bij jouw lied en het gebruiken voor de belangrijkste momenten in hun leven."

'Beter laat dan nooit'

Rosa Linn kijkt met warme gevoelens terug op haar deelname aan het Eurovisie Songfestival in mei. "Het waren misschien wel de leukste maanden van mijn leven. Voor mij was het nooit een levensdoel om Eurovisie te doen, maar vooral een mooi beginpunt."

Hoewel de zangeres meer had verwacht dan een twintigste plaats, heeft ze het haar Songfestival-ervaring niet laten verpesten. "Ik had echt op een plek bij de eerste tien gehoopt. We hadden als team hele hoge verwachtingen van het lied, maar echt teleurgesteld was ik ook niet, hoor. Ik heb vooral veel geleerd van de hele ervaring."

"En nu, met het verlate succes, zien we ook dat we er niet ver naast zaten met onze verwachtingen", lacht ze. "Het stond blijkbaar niet in de sterren geschreven voor ons op het Songfestival, maar beter laat dan nooit."

Rosa Linn, die voor haar deelname pas één andere single had uitgebracht, heeft een nieuwe single klaarliggen. De bijbehorende videoclip is deels in Armenië en deels in Los Angeles opgenomen. Ze werkt ondertussen aan een album dat ze deels zelf produceert. Ook helpt ze bij het schrijven van de nummers. "Het moet vooral allemaal als Rosa Linn klinken."

Voorlopig wil ze nog niet te ver vooruitkijken en vooral genieten van het succes van Snap. "Ik sta in de Billboard (ze is binnengekomen op plek 170 in de grootste Amerikaanse hitlijst, red.). Dat was echt een jeugddroom voor me en die is nu uitgekomen."