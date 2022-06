Het Eurovisie Songfestival wordt volgend jaar niet in Oekraïne georganiseerd. Normaal gesproken organiseert het winnende land de eerstvolgende editie, maar Oekraïne kan door de oorlog niet aan alle eisen voldoen. De organisator laat weten nu met de BBC in gesprek te gaan, omdat Sam Ryder namens het Verenigd Koninkrijk tweede werd.

In de verklaring van de European Broadcasting Union (EBU) valt te lezen dat er uitgebreid is gesproken met de Oekraïense omroep UA:PBC en onderzoek is gedaan naar de mogelijkheden. Daarna is besloten dat het onmogelijk is om het Songfestival volgend jaar in Oekraïne te organiseren.

"Het is met grote spijt dat we moeten mededelen dat onder de huidige omstandigheden de Oekraïense omroep niet in staat is de veiligheid en operationele mogelijkheden te bieden die nodig zijn voor het Songfestival", schrijft de organisatie.

De EBU benadrukt dat het organiseren van het Songfestival een complex karwei is: het kost een jaar om het evenement te organiseren en er werken duizenden mensen aan mee. Daarom is er geen tijd om het verloop van de oorlog in Oekraïne af te wachten.

Kalush Orchestra won het afgelopen Eurovisie Songfestival namens Oekraïne met het nummer Stefania. De EBU laat tot slot weten volop bij de Oekraïense wint stil te staan tijdens de volgende editie, waar die ook georganiseerd zal worden.