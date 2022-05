Songfestival-winnaar Kalush Orchestra heeft de glazen microfoon die het bij de overwinning ontving, op een veiling van de hand gedaan. De trofee is verkocht voor 900.000 dollar (ruim 838.000 euro), schrijft de Oekraïense band zondagavond in een bericht op Instagram. De volledige opbrengst van de veiling is bedoeld voor het Oekraïense leger.

"Vrienden, jullie zijn onwerkelijk! Dank aan iedereen die heeft gedoneerd en in het bijzonder aan Whitebit. Zij hebben de trofee gekocht voor 900.000 dollar", valt te lezen. Whitebit is een platform voor het verhandelen van cryptovaluta.

Kalush Orchestra won eerder deze maand het Eurovisie Songfestival in Turijn met het nummer Stefania. Sinds 2008 krijgt de winnaar de glazen trofee uitgereikt.

Naast de glazen microfoon maakten bieders op de veiling ook kans op het handelsmerk van frontman Oleh Psiuk, een roze buckethat. Geïnteresseerden moesten minimaal 5 euro doneren om kans te maken, en uiteindelijk werd de winnaar via een loterij bepaald.