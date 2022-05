Presentatrice Laura Pausini heeft rond de finale van het Eurovisie Songfestival corona opgelopen. Dat heeft de zangeres en presentatrice donderdag op Instagram bekendgemaakt.

Pausini verdween tijdens het slotstuk van de liveshow al even van het podium. omdat ze zich niet lekker voelde. Zondag meldde ze dat ze last had van een lage bloeddruk en daarom op advies van het medische team even moest pauzeren.



De vrijdag voor de finale leek de Italiaanse ook al ziek te zijn. Ze ontbrak voor een groot deel bij de repetities.

"Nou ja, er was dus toch iets mis", geeft Pausini nu aan. "Ik voel me sinds zaterdag niet lekker. Ik dacht dat het kwam door de vermoeidheid, maar ik ben er net achter gekomen dat ik corona heb."



Vanwege haar positieve coronatest zit Pausini nu in isolatie en mag ze niet reizen. Daardoor mist ze een optreden in Florida.

Organisatie liet coronamaatregelen plotseling vallen

De Italiaanse Songfestival-organisatie liet vorige week woensdag in overleg met de stad Turijn plotseling bijna alle coronamaatregelen vallen. Delegaties, pers en andere werknemers hoefden daardoor niet meer verplicht te testen voordat ze de arena waar het Songfestival werd gehouden betraden.

Volgens organiserende omroepkoepel European Broadcasting Union (EBU) was dat gedaan omdat het aantal positieve testresultaten "ver onder het nationale gemiddelde" zou liggen.

Het testen bleek in Pala Alpitour al een beetje 'nattevingerwerk'. Mensen hoefden niet te wachten op hun uitslag en konden gewoon het terrein op.