De voorbereidingen voor het Eurovisie Songfestival in Oekraïne zijn van start gegaan. Oksana Skybinska, het hoofd van de Oekraïense Songfestival-delegatie, heeft een document met plannen overhandigd aan Mykola Chernotytskyi van de publieke omroep van het land.

De Oekraïense inzending Kalush Orchestra won dit jaar het Songfestival in Turijn met het nummer Stefania. Traditiegetrouw organiseert de winnaar van het evenement het jaar daarop het Songfestival, maar door de oorlog in het land is het onzeker of dat doorgaat.

"We staan nu voor een behoorlijke uitdaging: het Eurovisie Songfestival 2023 in Oekraïne organiseren", zei Chernotytskyi dinsdag tijdens een persmoment. "In andere landen ligt die uitdaging bij de financiering en de infrastructuur, maar voor ons vooral bij veiligheidskwesties. Vanaf vrijdag gaan we in overleg met de European Broadcasting Union (EBU) over het organiseren van het evenement."

Chernotytskyi hoopt dat het land de organisatoren nog wat tijd gunt, omdat het nog even afwachten is of het evenement ook daadwerkelijk in Oekraïne kan plaatsvinden. "Ik hoop dat het Songfestival in een vredig Oekraïne wordt georganiseerd. Het zullen lastige onderhandelingen worden en de veiligheidsfactor is heel belangrijk. Het eindbesluit wordt dan ook genomen in samenspraak met de EBU", aldus Chernotytskyi. "Maar dit is veel complexer dan een simpele wens om het hier te organiseren."

Oleh Psiuk, de frontman van Kalush Orchestra, sluit zich aan bij het oordeel van Chernotytskyi. "Veel landen hebben al laten weten dat ze het Songfestival wel willen organiseren als het hier niet kan. Maar ik hoop dat het Eurovisie Songfestival georganiseerd kan worden in een gelukkig, heropgebouwd en sterk Oekraïne."