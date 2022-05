Sam Ryder hoopt dat hij met zijn tweede plaats op het Songfestival voor het Verenigd Koninkrijk heeft geholpen met het afbreken van het stigma rond het evenement. De zanger sprak bij BBC Breakfast de hoop uit dat meer artiesten en nieuwe talenten het zullen aandurven hun land te vertegenwoordigen.

Ryder werd zaterdagavond tweede achter Oekraïne met zijn nummer Space Man. Hij won de jurystemming en eindigde bij de stemmen van het publiek vijfde. Het betekende voor het Verenigd Koninkrijk het beste resultaat sinds 1998, toen zangeres Imaani eveneens tweede werd.

In de afgelopen jaren wist het Verenigd Koninkrijk amper potten te breken op het Songfestival. Vorig jaar haalde James Newman zelfs helemaal geen punten binnen en de laatste toptiennotering stamde alweer uit 2009. Onder de Britten heerste het sentiment dat er geen succes werd behaald omdat Europa, zeker na Brexit, het hen niet zou gunnen.

Ryder hoopt hier met zijn succesvolle deelname een einde aan te hebben gemaakt. "Het was vanaf het begin af aan al ons doel om het stigma weg te nemen. Ik geloof echt dat het nergens op gebaseerd is. Het Songfestival is iets moois dat gevierd moet worden. Het leven is te kort om niet van het Songfestival te genieten", aldus de zanger.

"Nu we wat positiviteit hebben laten zien, hoop ik dat al het talent in het Verenigd Koninkrijk op de deur zal bonken om volgend jaar betrokken te mogen zijn bij het Songfestival."

Ryder is ondertussen verwikkeld in een strijd met Harry Styles om de eerste plaats in de Britse hitlijsten, meldt Official Charts. Het is de eerste keer in een lange tijd dat de Songfestival-inzending van het Verenigd Koninkrijk een grote hit scoort in eigen land.