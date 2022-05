Het Oekraïense Kalush Orchestra is maandag enthousiast verwelkomd bij de grens met Polen. Zanger Oleh Psiuk kreeg een boeket gele en blauwe bloemen - de kleuren van de Oekraïense vlag. Na de hereniging met zijn vriendin, speelden hij en zijn band een geïmproviseerde versie van "Stefania", het winnende lied van het Eurovisie Songfestival.

"Eurovisie is belangrijk, vooral dit jaar. Maar het leven van zoveel mensen - dat is veel belangrijker", zei Psiuk aan de grens. De band wil de Eurovisietrofee verkopen om geld in te zamelen voor de Oekraïense strijd tegen Rusland. Psiuk hoopt honderdduizenden dollars op te halen.

"Er zijn mensen die echt bereid zijn om te doneren. Dit is gewoon om ze wat meer te motiveren - ze mogen deze trofee hebben. Iemand zal misschien denken dat het cool is om een beeldje van de winnaar van Eurovisie 2022 thuis te hebben", zei hij.

Bookmakers hadden Kalush Orchestra duidelijk aangemerkt als winnaar van het jaarlijkse songfestival, mede dankzij de brede sympathie voor Oekraïne na de invasie van Rusland in februari.

"Stefania" - een in het Oekraïens gezongen eerbetoon aan de moeder van Psiuk, waarin rap met traditionele volksmuziek wordt versmolten - stond na de stemming door de nationale jury's op de vierde plaats, maar stormde naar de eerste plaats dankzij een recordscore tijdens de tweede fase van de stemming door de kijkers.