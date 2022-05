De jurystemmen van zes landen in de tweede halve finale en de finale van het Eurovisie Songfestival zijn niet meegerekend, omdat vermoed wordt dat ze onderlinge stemafspraken hadden gemaakt. Topman Jean Philip De Tender van de organiserende omroepkoepel European Broadcasting Union (EBU) zegt dit tegen de Belgische krant Het Laatste Nieuws.

"Op basis van onze data lijkt het erop dat de jury's van bepaalde landen onderling stemafspraken hebben gemaakt", zegt De Tender over de reden waarom de jurypunten van zes landen nietig werden verklaard. Volgens de EBU-topman blijken dit soort afspraken wel vaker uit de data, maar is dit de eerste keer sinds de invoering van de halve finales (in 2004) dat dit op zulke grote schaal gebeurt.

Zaterdagavond verscheen tijdens de puntentelling online een bericht van de EBU dat de jurystemmen van deze zes landen waren aangepast. In plaats van het lijstje van de juryleden werd via een berekening een nieuwe puntenverdeling gegenereerd, op basis van het stemgedrag van vergelijkbare landen. Dit gebeurde bij deze landen zowel in de tweede halve finale als in de finale.

Hoewel de EBU niet wil loslaten om welke landen het gaat, schrijven verschillende internationale media dat het om Azerbeidzjan, San Marino, Roemenië, Montenegro, Georgië en Polen gaat. Tijdens de puntentelling werd geen verbinding gemaakt met Azerbeidzjan en Roemenië om hun twaalf punten te geven. Tijdens de uitzending werd gesproken van technische problemen, maar er wordt nu ook gesuggereerd dat dit met het mogelijke gesjoemel met stemmen te maken heeft.

Roemeense en Georgische omroep zijn boos

De Roemeense omroep heeft laten weten dat zijn jury tijdens de finale de twaalf punten aan Moldavië wilde geven, terwijl ze in de uitzending naar Oekraïne gingen. Georgië zag de twaalf punten naar het Verenigd Koninkrijk gaan, terwijl de jury Oekraïne bovenaan zou hebben gezet. De Georgische omroep heeft de EBU om opheldering gevraagd.

Het is niet duidelijk waarom de EBU donderdag na de tweede halve finale niet heeft gecommuniceerd over de aangepaste resultaten en waarom dezelfde jury's van de desbetreffende landen voor de finale wederom mochten stemmen.

Oekraïne won het Eurovisie Songfestival doordat het de televoting met overmacht won. Bij de jury's eindigde het land op plek vier. Nederland kwam met S10 op de elfde positie terecht. Zij werd achtste bij de jury's, maar veertiende bij het publiek thuis.