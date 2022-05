De Oekraïense groep Kalush Orchestra is blij met de winst op het Eurovisie Songfestival, maar noemt alle overwinningen zeker in oorlogstijd erg belangrijk. S10 eindigde op een elfde plaats, en hoewel ze daar een klein beetje teleurgesteld over is kijkt ze "heel blij en tevreden" terug op het Songfestival.

Kalush Orchestra noemt de zege "nu heel betekenisvol". Dat zei frontman Oleh Psiuk na afloop op een persconferentie. "De Oekraïense cultuur wordt aangevallen en wij tonen aan dat de cultuur en muziek in leven zijn en hun eigen betekenis hebben", vervolgde hij.

Ook herhaalde Psiuk dat hij verwacht dat het songfestival volgend jaar gewoon "in een nieuw en gelukkig Oekraïne" kan plaatsvinden.

De groep vliegt over twee dagen terug naar zijn thuisland, maar wat Psiuk dan gaat doen, weet hij nog niet. "Dit is de eerste keer dat ik het Eurovisie Songfestival heb gewonnen", zei hij lachend. "Maar net als alle Oekraïners zijn wij klaar om te vechten tot het einde."

'Het is precies zo gegaan als ik had gehoopt'

S10 vertelde bij aankomst bij haar hotel met een grote glimlach aan de Nederlandse pers dat ze zich "geweldig voelt". "Ik heb het zo naar m'n zin gehad. Het was m'n beste optreden tot nu toe, eigenlijk in m'n leven", zo jubelde de zangeres.

"Het is precies zo gegaan als ik had gehoopt, misschien alleen een beetje teleurgesteld met m'n positie in de top. Maar het is gewoon geweldig geweest. Ik heb de leukste week van m'n leven gehad en nu gaan we even een biertje drinken want dat is ook al heel lang geleden!"

S10 kon vooraf nauwelijks een inschatting maken over hoeveel punten de televoters haar zouden geven. "Je kan het een beetje voorspellen maar hoe het uiteindelijk gaat weet je niet. We hebben twaalf punten van Italië gekregen: dat deed mij heel erg veel goed. En nu gaan we ervan genieten!"