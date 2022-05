Presentatrice Laura Pausini verdween tijdens het Eurovisie Songfestival zaterdagavond even van het podium omdat ze last had van een lage bloeddruk. Dat meldt ze zondag op Instagram. Na haar terugkeer op tv maakte ze grapjes over haar toen nog mysterieuze korte verdwijning.

"Ik wilde even zeggen dat jullie je geen zorgen hoeven maken en dat het goed met me gaat", schrijft Pausini op Instagram. "Ik had tijdens de finale last van een lage bloeddruk en moest daarom op advies van de artsen twintig minuten stoppen. Ze hebben mij heel goed geholpen."

Pausini schrijft dat de afgelopen zes maanden erg hectisch en stressvol waren. Dat werd haar op het podium even te veel, zo legt ze uit. "Ik ben heel erg blij dat ik de avond toch heb kunnen afsluiten, samen met mijn geliefde mede-presentatoren Alessandro Cattelan en Mika."

Oekraïne heeft het Songfestival gewonnen. S10 kwam uit voor Nederland en eindigde op de elfde plaats.