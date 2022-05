Oekraïne heeft het Eurovisie Songfestival van 2022 gewonnen. S10 is voor Nederland met haar nummer De Diepte elfde geworden. Het is de derde keer dat Oekraïne het Songfestival wint. De laatste keer was in 2016, toen Jamala won met 1944.

Kalush Orchestra trad op namens Oekraïne, met het nummer Stefania. Het nummer werd al snel een strijdlied in Oekraïne: de muziek werd gebruikt onder beelden van hoe de oorlog verloopt.

De finale verliep uiterst spannend. Lange tijd leek het erop dat ook Spanje, het Verenigd Koninkrijk en Zweden kans maakten op de winst.

S10 eindigde als elfde en valt daarmee dus net buiten de top 10. De zangeres ontving 42 punten van het publiek en 129 van de jury. Het hoogste aantal punten ontving ze van de vakjury van Italië: van hen kreeg ze 12 punten.

Oekraïne heeft gezegd het Eurovisie Songfestival in 2023 zelf te willen organiseren. De European Broadcasting Union heeft daar nog geen uitspraken over gedaan.

S10 heeft inmiddels gereageerd op haar elfde plek. "Ik ben ontzettend dankbaar voor alle steun en de liefde die ik vanuit Nederland en Europa heb ontvangen", zegt de zangeres.

"Dat doet mij heel veel. Het blijft een wedstrijd en natuurlijk had ik gehoopt op een iets hogere positie, maar ik kijk met een enorm blij en dankbaar gevoel terug op de hele periode. Ik heb meegedaan met mijn verhaal en op mijn manier. Samen met een geweldig team heb ik genoten van alles wat ik de afgelopen maanden heb mogen meemaken. Alle lieve reacties die ik daarop heb gekregen, doen mij heel goed. Ik heb mijn hart voor jullie opengesteld en daar heel veel voor terug gekregen. Bedankt daarvoor."