Welkom in het liveblog van de finale van het Eurovisie Songfestival, dat vanaf 21.00 uur te zien is op NPO1. S10 heeft dinsdag een plek in de finale bemachtigd en treedt vanavond rond 22.02 uur als elfde aan, tussen Spanje en Oekraïne. Mijn naam is Danja Koeleman en ik houd je op de hoogte van alle ontwikkelingen tijdens de liveshow in Turijn.