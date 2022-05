Het had maar een haar gescheeld of Kalush Orchestra was nooit naar Turijn afgereisd. De groep werd in eerste instantie tweede tijdens Vidbir, het nationale songfestival van Oekraïne. De groep kreeg van het publiek het maximale aantal punten maar werd derde bij de jury en kwam zo net tekort om Alina Pash te verslaan.



Na de ophef ging het Oekraïense songfestivalticket naar Kalush Orchestra, wat twee dagen voor de Russische invasie werd bevestigd. Toen de oorlog begon werd de groep al snel tot favoriet gebombardeerd.