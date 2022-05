Het is de dag van de finale van het Eurovisie Songfestival en S10 is er helemaal klaar voor. De zangeres heeft lekker geslapen en heeft een goed gevoel bij de juryshow van gisteravond. Ze wil echt voor de winst gaan, vertelt ze aan NU.nl. Mijn naam is Lara Zevenberg en ik praat je bij op deze laatste Songfestivaldag.

S10 stond vandaag alweer lekker op tijd de pers te woord. De derde repetitie van de finale begon om 13.30 uur en alle artiesten moesten daar uiteraard bij aanwezig zijn. Dat betekent een lange dag voor de zangeres, maar ze heeft er helemaal zin in, zei ze tegen NU.nl. "Ik ga zeker voor de winst, ik hoop dat we vanavond thuis allemaal een fles champagne kunnen poppen."

81 S10 is er klaar voor: 'Ik merk dat ik helemaal weet wat ik wil'

Een startpositie is belangrijk, en S10 heeft niet de beste plek: direct achter het populaire Italië en Spanje - en voor Oekraïne. Maar zelf vindt ze het "helemaal te gek" dat ze die plek heeft gekregen. "Ik vind het best wel een compliment dat ik daar tussen sta, want het zijn allemaal hele verschillende dingen die je allemaal op een andere manier raken. Ik vind dat gewoon heel erg cool."

De top 10 volgens de bookmakers 1. Oekraïne - Kalush Orchestra - Stefania

2. Zweden - Cornelia Jakobs - Hold me Closer

3. Verenigd Koninkrijk - Sam Ryder - Space Man

4. Italië - Mahmood & Blanco - Brividi

5. Spanje - Chanel - Slomo

6. Servië - Konstrakta - In Corpore Sano

7. Polen - Ochman - River

8. Griekenland - Amanda Tenfjord - Die Together

9. Noorwegen - Subwoolfer - Give That Wolf a Banana

10. Nederland - S10 - De Diepte

Spanje heeft een flink dansbaar nummer en S10 is dol op dansen. Dus ja: zij stond op SloMo nog even flink los te gaan. En dat doet ze de rest van de avond ook nog: in de green room (de ruimte waar artiesten zitten te wachten) staat ze straks zeker weten te dansen, vertelde ze.

De repetities hebben overigens de woede gewekt bij het publiek gisteravond en vandaag. Maneskin staat namelijk ingepland als pauze-act, maar hoewel Damiano David wel te horen is, stond de zanger zelf niet op het podium. En ook Victoria De Angelis, Ethan Torchio en Thomas Raggi waren in geen velden of wegen te bekennen. Dat was weliswaar gemaild naar de pers, maar de fans hadden geen enkele waarschuwing gehad. En dus stond het publiek de stand-ins van Maneskin uit te joelen. De band is er vanavond wel bij, verzekert de organisatie.

S10 wil zelf voor de winst gaan en commentatoren Jan Smit en Cornald Maas rekenen op een plek in de top 10. "Als S-tiende wordt, hebben we het fantastisch gedaan", aldus Smit. Maas: "Ik vind het een van de betere songs dit jaar dus ik vind dat ze de top tien moet halen."