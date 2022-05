Sommige mensen hebben geen zin in de avondvullende show die het Eurovisie Songfestival ieder jaar verzorgt, maar willen toch Nederland en andere opvallende inzendingen even zien. NU.nl zet daarom voor je op een rij op welke tijdstippen het de moeite waard is om de televisie even aan te zetten.

Wil je echt alleen S10 zien? Zet dan iets na 22.00 uur de televisie aan. Dan start de zogeheten postcard (waarin een artiest wordt voorgesteld aan de hand van beelden van een stad, in het geval van S10 Ravenna) van Nederland.

Het eerste hoogtepunt van de avond komt echter al eerder, als Italië op het podium staat. Dat is rond 21.50 uur. Het duet van Mahmood en Blanco staat al maanden in de hitlijsten van Italië en Brividi werd lang getipt als mogelijke winnaar. Hoewel de eerste repetities van het duo niet vlekkeloos verliepen (Blanco was er niet eens voor de allereerste) hebben ze zich weten te herpakken in de juryshow. Mahmood werd overigens bij zijn vorige deelname tweede.

Dan kun je makkelijk blijven plakken, want meteen daarna komt Spanje, rond 21.55 uur. Chanel zingt het door een Nederlandse producent gemaakte SloMo. De Spaanse heeft diverse talenten: ze acteert, ze zingt en ze danst. En vooral dat laatste levert een show op die je nog lang bijblijft. Door het gebruik van strobe lights lijkt het echt alsof ze in slow motion (SloMo) danst.

180 Spanje - Chanel - SloMo

Nederland is na Chanel aan de beurt, maar ook het optreden na S10 is de moeite waard, omdat je na al die verhalen dat Oekraïne gaat winnen het optreden nu toch ook weleens wil zien. Kalush Orchestra betreedt het podium rond 22.05 uur en laat dan Stefania horen. De band wordt al maanden getipt als de winnaar, al zeggen veel Songfestival-kenners dat de startpositie minder gunstig is: Italië, Spanje en Nederland worden muzikaal beter bevonden.

Dan is een hele tijd weinig de moeite waard, maar rond 22.30 uur komt Griekenland, en ook dat optreden is leuk om mee te pakken. Amanda Tenfjord wordt geprezen om de staging van Die Together, maar vooral vanwege haar steengoede stem.

Rond 22.40 uur is het de beurt aan Moldavië, en hoewel het land waarschijnlijk niet al te hoog zal scoren bij de jury's, is het wel een feestje op het podium. Het publiek gaat helemaal los op het moment dat de band begint te spelen en het aanstekelijke "Hey ho, let's go, folklore and rock-'n-roll" kan iedereen meezingen.

314 Moldavië - Zdob si Zdub & Fratii Advahov - Trenuletul

De televisie kun je dan het best gewoon aan laten staan, want meteen erna komen Zweden, Australië en het Verenigd Koninkrijk. Als Oekraïne het Songfestival niet wint, worden Cornelia Jakobs van Zweden en Sam Ryder van het Verenigd Koninkrijk genoemd als de eerstvolgende kanshebbers, en dus wil je die optredens eigenlijk niet missen.

Ook Polen (rond 23.00 uur) en Servië (meteen erna) kunnen vermoedelijk rekenen op een plek in de top tien. En ach, als je dan toch zit, kun je net zo goed het laatste nummer van de avond meepakken: Stefan uit Estland.

Wil je de zenuwslopende puntentelling meepakken, maar heb je geen zin in Maneskin dat als pauzeact optreedt? Zet dan de televisie weer aan rond 23.50 uur. Zo rond 0.35 uur wordt het echt spannend en tellen we langzaam af naar de bekendmaking van de winnaar van het Eurovisie Songfestival 2022.