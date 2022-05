Oekraïne heeft zoals verwacht het Eurovisie Songfestival van 2022 gewonnen. Betekent dit dat het hele feest volgend jaar in Oekraïne plaatsvindt?

Ja, zegt Oleg Psiuk, de rapper van Kalush Orchestra. Wat hem betreft vieren we het Eurovisie Songfestival van 2023 in een van oorlog bevrijd Oekraïne en gaat er muziek gemaakt worden in een sterker en mooier land. Zo formuleerde hij het op een persconferentie. De Oekraïense president Zelensky wil het Songfestival volgend jaar zelfs organiseren in de bijna volledig verwoeste stad Mariupol.

Maar ja, dat kunnen Psiuk en Zelensky wel willen, in de praktijk is het best ingewikkeld. De organisatie van het Eurovisie Songfestival begint namelijk eigenlijk al op het moment dat de bokaal wordt overhandigd aan de winnende artiest. De organiserende omroep gaat vrijwel direct in gesprek met de European Broadcasting Union (EBU) en het proces wordt in de maanden daarna verder op gang gebracht.

Steden melden zich aan en maken een zogeheten bidbook. Daarin staat van A tot Z beschreven wat de stad te bieden heeft: de perfecte plek voor het festival, het aantal hotelkamers, hoe goed de stad bereikbaar is en wat de plannen zijn voor een Euro Village. En dat zijn slechts enkele voorbeelden.

Al die punten worden doorgenomen door de EBU en de organisatie en dan wordt besloten welke stad het wordt. Dat gaat allemaal betrekkelijk snel: Duncan Laurence won op 18 mei 2019, vervolgens meldden meerdere steden zich aan en op 30 augustus bleek Rotterdam de winnaar te zijn geworden.

198 Oekraïne - Kalush Orchestra - Stefania

Binnen een half jaar is organiserende stad bekend

In Italië duurde het iets langer: Turijn werd in oktober gekozen. Maar toch: er zit minder dan een half jaar tussen. Dat zou betekenen dat Oekraïne binnen een half jaar diverse steden moet vinden die een evenement kunnen organiseren voor duizenden fans, honderden leden van de pers en tientallen artiesten. En zelfs als de oorlog nu direct zou eindigen, zijn ze in Oekraïne nog wel even bezig met de wederopbouw.

De EBU heeft niet per se een vaste oplossing in dit soort gevallen, maar in het verleden zagen we het wel vaker gebeuren dat een winnend land het Songfestival niet organiseerde. Zo organiseerde Nederland in 1980 het muziekevenement omdat winnaar Israël een nationale rouwdag had op de dag waarop de finale zou moeten plaatsvinden.

Mocht Australië het Eurovisie Songfestival ooit winnen, is het ook geen optie dat het evenement die kant opgaat. Daarom werden bij de eerste deelname Duitsland en het Verenigd Koninkrijk gevraagd de organisatie eventueel over te nemen.

Naar Nederland?

Sietse Bakker, vorig jaar uitvoerend producent van het Songfestival en nu onderdeel van de referentiegroep van de EBU, zei voorafgaand aan de finale al tegen EditieNL dat het logisch zou zijn als er bij winst van Oekraïne gekeken wordt naar landen die het evenement al vaker hebben georganiseerd, of nog niet zo lang geleden.

De EBU heeft na de winst in een eerste reactie laten weten "unieke uitdagingen" te voorzien in de organisatie van het Songfestival in 2023. De organisatie gaat nu in gesprek met de Oekraïense omroep UA:PBC over het vervolg.