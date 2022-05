De startposities van alle deelnemende landen zijn bekend en in die volgorde hebben ze vandaag de eerste repetitie van de Songfestival-finale gedaan. S10 staat als elfde op het podium, na Spanje en voor Oekraïne. De zangeres was goed bij stem, terwijl het werk van de presentatoren nog te wensen overlaat. Mijn naam is Lara Zevenberg en ik praat je bij over de dag voor de finale.

Startposities zijn altijd onderwerp van discussie tijdens het Songfestival. Al bij de eerst loting wordt gereageerd: de meeste winnaars komen uit de tweede helft, dus eigenlijk wil je daar zitten. In die zin heeft S10 pech, want zij zit in de eerste helft. De zangeres horen we als elfde. Duncan Laurence won terwijl hij als twaalfde zong, dus er kan nog van alles gebeuren. Een ding is zeker: voor S10 is het maar wat fijn dat niet zij, maar Roemenië startpositie twee heeft, want op die plek heeft de afgelopen 66 jaar nog nooit iemand gewonnen.

S10 klonk goed tijdens de eerste repetitie. Hoewel ze tussen twee favorieten optreedt, blijft de zangeres je bij: Chanel brengt het dansbare SloMo en Kalush Orchestra Stefania, waardoor er een goede afwisseling zit in wat er voor en na S10 komt.

Servië stijgt na gisteravond bij de bookmakers en dat maakt dat Nederland voor het eerst in weken een plekje zakt op de ranglijst. S10 staat nu op plek tien, onder Noorwegen. Maar na de repetitie vandaag en de juryshow vanavond kan er van alles gebeuren.

Vanavond is een belangrijk moment voor S10: dan delen de vakjury's van alle landen de punten uit. Dat betekent dat haar lot vanavond rond 23.30 uur al voor de helft is bepaald. Morgen mogen kijkers stemmen en uiteindelijk worden al die punten bij elkaar opgeteld.

De top drie en de plek van Nederland volgens de bookmakers 1. Oekraïne - Kalush Orchestra - Stefania

2. Verenigd Koninkrijk - Sam Ryder - Space Man

3. Zweden - Cornelia Jakobs - Hold me Closer

10. Nederland - S10 - De Diepte

De finale begint zaterdag met Give Peace a Chance van John Lennon en Yoko Ono. Van tevoren was al aangekondigd dat vanwege de oorlog in Oekraïne vrede een belangrijk thema zou worden tijdens het Songfestival, maar afgezien van de medley van Mika en Laura Pausini was dat nog niet heel duidelijk tijdens de halve finales.

Pausini was er niet bij de aanvang van de repetities. Presentator Alessandro Cattelan vertelde de aanwezige pers dat het goed gaat met de zangeres en presentatrice, maar dat ze even wat rust moest nemen. Mika was er wel, maar vertrok alweer voor de repetitie echt begonnen was. Iemand van de productie moest een groot deel van de repetitie voor hem invallen. Het tekent hoe dit jaar verloopt: Jan Smit, Edsilia Rombley, Nikkie de Jager en Chantal Janzen deden alle repetities gewoon zelf.

En het is bijna niet te geloven, maar de deelneemster uit Zweden kampte wéér met technische problemen. Cornelia Jakobs begon met het zingen van Hold me closer, de muziek werd ingestart, maar het geluid viel weer uit. Dat maakt dat de zangeres nu zo tegen het einde de grootste pechvogel van dit jaar is: voor haar is tot nu toe nog geen repetitie zonder problemen verlopen.