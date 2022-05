S10 heeft van de European Broadcasting Union en de Italiaanse omroep RAI de elfde plek in de finale toebedeeld gekregen. De zangeres is daardoor direct na Spanje en voor Oekraïne te zien.

Die startpositie is gezien de populariteit van de twee landen niet heel gunstig: zowel Oekraïne als Spanje is dit jaar topfavoriet. Oekraïne zendt Kalush Orchestra met het nummer Stefania en Spanje wordt vertegenwoordigd door Chanel, die SloMo zingt.

S10 is bij de bookmakers één plek gezakt: van plek negen naar tien, ten gunste van Servië. Mogelijk heeft haar elfde plek op het programma daar iets mee te maken.

De finale wordt zaterdag geopend door We Are Domi uit Tsjechië, met het nummer Lights Off. Stefan uit Estland sluit de wedstrijd af met zijn nummer Hope.