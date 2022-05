De finalisten zijn bekend: S10 weet met welke 24 landen ze zaterdag strijdt om de winst van het Eurovisie Songfestival van 2022. Dit zijn ze.

Verenigd Koninkrijk - Sam Ryder - Space Man

Sam Ryder is ongelofelijk populair op TikTok: de zanger begon tijdens de lockdowns in 2020 met het zingen van covers en heeft daarmee twaalf miljoen volgers weten te verzamelen. Zelf schrijven kan hij ook: Space Man maakte hij zelf.

Frankrijk - Alvan & Ahez - Fulenn

Nee, het is geen Frans: het gelegenheidskwartet Alvan & Ahez zingt in het Bretons, een Keltische taal die nog gesproken wordt door slechts enkele honderdduizenden mensen. Het nummer gaat over een vrouw die wil dansen, maar van haar familie te horen krijgt dat ze dat niet mag. Uiteraard doet ze het wel en blijkt ze te dansen met de duivel.

Duitsland - Malik Harris - Rock Stars

Malik Harris doet iets wat we zelden zien op het Eurovisie-podium: hij rapt. Niet het hele nummer, maar wel een aanzienlijk deel ervan. Harris werkt al ruim vier jaar aan zijn muziekcarrière en doet dat goed: hij stond al in de voorprogramma's van James Blunt en Tom Odell.

Italië - Mahmood & Blanco - Brividi

Mahmood komt fans van het Songfestival bekend voor: de zanger deed in 2019 ook al eens mee en werd toen tweede achter Duncan Laurence. Per se nog een keer meedoen wilde hij niet, vertelde hij aan NU.nl, maar Blanco wilde het heel graag en dus ging Mahmood toch mee.

Spanje - Chanel - SloMo

Dansen, zingen en acteren: Chanel kan het allemaal. Op SloMo laat ze die eerste twee talenten uitgebreid zien. Het nummer is overigens ook een beetje Nederlands, want de producer achter het nummer is Nederlander Arjen Thonen.

Nederland - S10 - De Diepte

S10 is de eerste Nederlandstalige inzending sinds Sieneke en zingt over verdriet en herinneringen die je met je mee kunt dragen. De zangeres is populair bij de bookmakers: een plek in de top tien zou haalbaar moeten zijn.

Oekraïne - Kalush Orchestra - Stefania

Kalush Orchestra was eigenlijk niet de keuze van het Oekraïense volk: de band werd tweede in de nationale finale. Maar omdat winnares Alina Pash op de Krim was geweest en zich niet had gehouden aan de Oekraïense regels voor een bezoek aan deze door Rusland geannexeerde regio, moest zij worden vervangen.

Zwitserland - Marius Bear - Boys Do Cry

Marius Bear was eigenlijk van plan de bouw in te gaan, maar besloot in 2016 om zich toch te gaan concentreren op muziek. Hij toerde als straatmuzikant door Zwitserland en Duitsland in de hoop door te breken. Tijdens een optreden op een festival werd hij door een Amerikaanse producer ontdekt en zo werd zijn muziekcarrière ineens een stuk serieuzer.

Moldavië - Zdob si Zdub & Fratii Advahov - Trenuletul

Voor fans van het Songfestival is Zdob si Zdub & Fratii Advahov een oude bekende: de helft van de samenwerking (Zdob si Zdub) deed al twee keer eerder mee aan het Eurovisie Songfestival. In 2005 was de band zelfs de eerste die namens Moldavië meedeed aan de muziekwedstrijd. Dit keer hoopt de band te winnen met het nummer Trenuletul: een lied over een kleine trein.

Litouwen - Monika Liu - Sentimentai

Monika Liu wil al heel lang meedoen aan het Songfestival en dit jaar kon die wens eindelijk in vervulling gaan. Sentimentai gaat over een artiest die in het verleden blijft hangen en is grotendeels gebaseerd op de eigen ervaringen van Liu.

Armenië - Rosa Linn - Snap

Armenië heeft de afgelopen editie van het Junior Songfestival gewonnen en zangeres Rosa Linn hoopt hetzelfde te bereiken met haar nummer Snap. Het liedje gaat over het vergeten van een liefde en hoe moeilijk dat soms kan zijn.

Griekenland - Amanda Tenfjord - Die Together

Amanda Tenfjord werkt niet alleen keihard aan haar muzikale carrière, ze studeert ook medicijnen. In haar lied zingt ze over een liefde die zo sterk is dat je gek van elkaar wordt en absoluut niet zonder elkaar kan.

IJsland - Systur - Meo Haekkandi Sol

Zussen Sigga, Beta en Elín treden al van jongs af aan samen op en hebben in IJsland een grote hit gehad met het nummer Ain't Got Nobody. Muzikaliteit zit in de familie: hun vader scoorde in de jaren tachtig een hit in het Verenigd Koninkrijk en moeder Ellen is ook zangeres. Broer Eythor speelt de drums tijdens het optreden van zijn zussen.

Noorwegen - Subwoolfer - Give That Wolf A Banana

Maskers, verkleedpartijen en vreemde teksten zijn favoriet op het Songfestival en dit jaar pakt Noorwegen ermee uit. De leden van Subwoofer willen anoniem blijven en zeggen dat ze niet uit Noorwegen komen, maar van de maan.

Portugal - MARO - Saudade, Saudade

MARO heeft er al een hele muzikale carrière op zitten: de zangeres heeft muziek gestudeerd en verhuisde naar Los Angeles, waar ze in één jaar tijd zes albums uitbracht. Ze stond al eens in het voorprogramma van Jessie J en werkte samen met Grammy-winnaar Jacob Collier. Op het Songfestival-podium combineert ze Engels en Portugees.

Finland - The Rasmus - Jezebel

The Rasmus kennen veel mensen nog wel: de band scoorde in 2003 een wereldwijde hit met het nummer In The Shadows en toerde destijds langs alle grote steden van Europa. Ook First Day of My Life scoorde nog goed, maar daarna bleef het grote succes achterwege. Dat betekent niet dat de band minder is gaan doen: sinds die hits kwamen er nog vier albums uit. De band is in Finland altijd populair gebleven en hoopt nu met Jezebel, een nummer over een vrouw die precies doet waar zij zin in heeft, die wereldfaam weer aan te wakkeren.

Servië - Konstrakta - In Corpore Sano

Ana Duric is de geboortenaam van artieste Konstrakta, die niet alleen haar eigen muziek componeert, maar ook de designer achter haar eigen videoclips is, zakenvrouw is én kan werken als architecte. In Corpore Sano kan worden geïnterpreteerd als kritiek op de gezondheidszorg in Servië: Konstrakta waste haar handen bij de live-uitvoering van het nummer. De oplettende luisteraar hoort de naam 'Meghan Markle' voorbijkomen: vertaald naar het Nederlands blijkt dat Konstrakta zich afvraagt hoe de hertogin van Sussex toch aan haar mooie haar komt.

Azerbeidzjan - Nadir Rustamli - Fade to Black

Waar Efendi in 2021 nog een uptemponummer over Mata Hari zong, heeft Azerbeidzjan dit jaar gekozen voor een klassiekere ballad. Nadir Rustamli zingt in Fade to Black over hartzeer, een geliefd onderwerp op het Songfestival. De zanger droomde overigens altijd al van deelname: daarom koos hij bij The Voice of Azerbaijan voor coach Eldar Gasimov die in 2011 het Songfestival won. Die keuze leverde Rustamli uiteindelijk de winst op in The Voice.

Australië - Sheldon Riley - Not the Same

Het (diamanten) masker af en eerlijk zijn over je gevoelens: Sheldon Riley zingt op Not the Same over afwijken van de rest van de mensen. De zanger beschrijft hoe hij gepest werd en hoe hij in zijn jeugd niet voor zijn geaardheid durfde uit te komen in zijn streng gelovige familie.

Estland - Stefan - Hope

Stefan is al heel populair in eigen land en hoopt dat zijn carrière in de rest van de wereld nu een vlucht krijgt. In 2018 deed hij al eens een poging mee te doen aan het Eurovisie Songfestival, maar toen werd hij derde in de voorselectie. Ook in 2019 en 2020 lukte het hem steeds de finale te bereiken, maar winnen deed hij niet. Wel werd hij in 2020 uitgeroepen tot de meest sexy man van Estland.

Roemenië - WRS - Llámame

Andrei-Ionut Ursu is beter bekend als WRS en startte zijn artistieke carrière als danser. In 2015 was hij heel even onderdeel van een boyband, maar uiteindelijk besloot hij toch solo te gaan. In 2020 maakte hij zijn debuut met het nummer Why en momenteel werkt hij aan zijn eerste album, Mandala.

Polen - Ochman - River

Hoewel Ochman kampte met een flinke verkoudheid toen hij meedeed aan de voorselectie in Polen, wist hij de wedstrijd toch te winnen. Dat hij kon zingen, wist het Poolse publiek al lang: in 2020 ging hij met de winst van The Voice of Poland naar huis. Overigens kan Ochman ook pianospelen en kan hij prima met een trompet omgaan.

België - Jérémie Makiese - Miss You

Jérémie Makiese is er nog niet helemaal uit: wil hij nou professioneel zanger of voetballer worden? Als het aan hem ligt, doet hij het gewoon allebei. Onlangs tekende de doelman een contract bij de Belgische profclub Excelsior Virton én hij won in 2021 The Voice Belgique.

Zweden - Cornelia Jakobs - Hold me Closer

Voor het eerst in jaren zendt Zweden weer eens een vrouw naar het Eurovisie Songfestival. Cornelia Jakobs begon haar carrière in de girlband Love Generation, maar ging in 2018 solo. Haar muzikaliteit heeft ze niet van een vreemde: haar vader is Jakob Samuel, de zanger van de in Zweden populaire band Poodles.

Tsjechië - We Are Domi - Lights Off

Een mix van elektropop en een beetje indie: zo wordt de muziek van We Are Domi in thuisland Tsjechië samengevat. Hoe het Songfestival ook afloopt voor de driekoppige muziekgroep: zij gaan op tournee door Europa.