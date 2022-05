Welkom in het liveblog van de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival. Nadat S10 namens Nederland dinsdag al een plekje in de finale heeft bemachtigd, doen donderdagavond nog eens achttien landen, waaronder België, een gooi naar een finaleticket. Mijn naam is Michiel Vos en ik houd je op de hoogte van alle ontwikkelingen tijdens de liveshow in Turijn.