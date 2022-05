België, Australië en San Marino strijden vanavond tegen vijftien andere landen voor een plekje in de finale op zaterdag. De repetities leken eindelijk zonder technische problemen te verlopen, al leek de zanger van België wel flink zenuwachtig. Jan Smit en Cornald Maas zijn er vanavond ook weer bij voor commentaar. Mijn naam is Lara Zevenberg en ik praat je bij over de tweede halve finale.

S10 is al door en dat kan je wellicht het idee geven dat de show van vanavond de moeite niet waard is te kijken, maar Jan Smit en Cornald Maas denken daar anders over. Smit vertelt aan NU.nl dat hij enthousiast is over de inzending van Polen: zanger Ochman brengt The River met een zuivere stem en de staging is volgens de commentator goed uitgekozen bij het nummer. Maas denkt dat Polen wel eens de winnaar van de jury kan worden, die de punten gisteren al heeft uitgedeeld.

212 Polen - Ochman - River

Smit en Maas zitten er niet alleen als commentatoren: zij hebben ook S10 geselecteerd om onze inzending te zijn dit jaar. De twee zitten met drie anderen in de selectiecommissie en beluisteren alle opties. Dat roept de vraag op of ze wel objectief commentaar kunnen leveren. Maas beaamt dat dat misschien wat lastig is in het geval van de Nederlandse inzending. "Stel wij zouden, ook als we niet in de commissie zouden zitten, als commentatoren zeggen dat het niets wordt met Nederland dit jaar. Dan zouden de poppen aan het dansen zijn. Dat is ook belemmerend voor de artiest zelf."

Smit vindt objectiviteit niet zo heel spannend. "Ik luister puur naar wat ik hoor en ik beoordeel artiesten op hoe ze zingen. Ik ben zelf zanger en ik heb echt niet overal verstand van, maar ik hoor wel of iemand zuiver zingt. Dat heeft niks met objectiviteit te maken: je zingt gewoon vals of goed. En dat benoem ik."

Onze zuiderburen proberen vandaag de finale te bereiken met zanger Jérémie Makiese. De zanger klonk tijdens de laatste repetitie vanmiddag soms wat zenuwachtig, maar wist zich redelijk te herpakken. Mocht het hem niet lukken een finaleplek te bemachtigen hoeft hij zich thuis gelukkig niet te vervelen: de zanger is ook nog voetballer en studeert geologie.

De top 3 volgens de bookmakers en waar staat S10? 1. Oekraïne - Kalush Orchestra - Stefania

2. Verenigd Koninkrijk - Sam Ryder - Space Man

3. Italië - Mahmood & Blanco - Brividi

9. Nederland - S10 - De Diepte

Mika en Laura Pausini presenteren het Songfestival weliswaar, maar natuurlijk zijn het eigenlijk zangers. Daar gaan we donderdag iets van terug zien: de twee zingen een medley met het thema vrede. De twee zingen Fragile van Sting en People Have the Power van Patti Smith terwijl achter hen een koor meedeint.

De technische problemen van woensdag leken vandaag gelukkig eindelijk opgelost. De muziek startte gewoon bij iedereen in, de repetities hoefde niet over en alles zag er redelijk gelikt uit. De presentatoren lijken nog steeds niet helemaal op elkaar ingespeeld, wat niet zo gek is: de drie zijn heel kort voor de eerste repetities eens bij elkaar gekomen om te oefenen. Jan Smit vertelde aan NU.nl dat dat vorig jaar heel anders ging: Smit, Chantal Janzen, Edsilia Rombley en Nikkie de Jager trokken al lange tijd met elkaar op en keerden regelmatig terug naar Ahoy om de show nog eens door te nemen.