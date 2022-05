S10 heeft dinsdag al de finale van het Eurovisie Songfestival bereikt, maar er zijn nog genoeg redenen om vanavond ook nog even naar de tweede halve finale te kijken. Zo zingt Servië over Meghan Markle en heeft San Marino een gigantische mechanische stier meegenomen.

Zingt ze het nou echt? Meghan Markle? Hè? Wanneer je In Corpore Sano voor het eerst hoort, is het toch vooral de naam van de vrouw van prins Harry die opvalt. Het optreden van Konstrakta wordt geprezen om het minimalistische, artistieke karakter, waarbij de Servische zangeres op het podium haar handen wast. Het nummer gaat over de staat van de gezondheidszorg in Servië en plaatst een kritische noot bij de huidige schoonheidsidealen. Vandaar ook dat de naam van Markle voorbijkomt: Konstrakta weet hoe de vrouw van prins Harry haar haren zo glanzend krijgt.

Volg dit onderwerp Volgen Ontvang meldingen bij nieuwe verhalen over het Eurovisie Songfestival

Polen wordt geprezen om de zangkunsten van Ochman en de staging van The River. De Poolse zanger won The Voice in eigen land en is enorm populair. Zijn stem valt op, zo bleek al tijdens de repetities. Om The River uit te beelden heeft het artistieke team gekozen voor veel regen, bliksem en dansers. Over de dansers zijn de meningen verdeeld: de één vindt ze eruitzien als de zemen van een wasstraat, de ander vindt ze prachtig.

Het Eurovisie Songfestival staat ook bekend om de bizarre optredens en daar valt dat van San Marino absoluut onder. Achille Lauro wilde zo graag meedoen aan het muziekevenement dat toen bekend werd dat dit niet lukte namens Italië, hij het via San Marino probeerde. Mét succes. Het nummer Stripper wist San Marino te overtuigen en nu hopelijk ook Europa. Daarvoor trekt hij alles uit de kast: een weinig verhullende glitteroutfit én een mechanische stier die hij berijdt. En een hele hoop vuur.

184 San Marino - Achille Lauro - Stripper

The Rasmus scoorde in de beginjaren van de 21e eeuw een wereldwijde hit met In The Shadows en doet dit jaar voor Finland mee. De band vertelde door corona zo lang stil te hebben gezeten, dat het Songfestival de perfecte gelegenheid was om weer terug te keren op het podium. De band opent de tweede halve finale.

Zweden zendt voor het eerst in jaren een vrouwelijke soloartieste. In 2020 zouden The Mamas de traditie van mannelijke zangers eindelijk gaan verbreken, maar toen kwam corona en dus deden de soulzangeressen nooit mee. Cornelia Jakobs krijgt dus de eer de eerste sinds 2014 te zijn. Hold Me Closer werd voor de repetities in Turijn begonnen gezien als top 3-materiaal. Inmiddels is ze gezakt, mogelijk ook omdat ze iedere keer pech had met de repetitie.