Na een bijzonder spannende avond heeft S10 even de ruimte om bij te komen, terwijl achttien andere artiesten zich woensdag klaarmaken voor de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival. Mijn naam is Lara Zevenberg en ik praat je bij over de dag na het doorgaan van S10 naar de finale.

Een picknickkleedje, lekkere hapjes en ijsthee: S10 heeft woensdag echt even de ruimte om bij te komen. In een rustig park in Turijn stond ze de internationale en Nederlandse pers te woord na een kort nachtje. Want slapen kwam er gisteren niet echt meer van, vertelde S10 aan NU.nl. Bij terugkomst in het hotel was ze heel blij, maar toch ook erg benieuwd welke artiesten nou precies afgevallen waren en hoe het dan gegaan was. Dus zat ze tot diep in de nacht nog naar Ronela van Albanië te kijken.

Nederland wist zich dinsdag voor het zesde jaar op rij te plaatsen voor de finale en was weer het tiende land dat genoemd werd. De European Broadcasting Union lijkt er plezier uit te halen de spanning voor Nederland flink op te laten lopen: in 2018 overkwam het Waylon en vier jaar daarvoor gebeurde hetzelfde toen hij samen met Ilse DeLange meedeed.

Waar S10 het even rustig aan kan doen, zijn de artiesten van landen als Estland, Roemenië en Cyprus donderdag pas aan de beurt. Finland opent de tweede halve finale en tijdens de repetitie waren er nog wat problemen met de techniek. De lampen wisten de presentatoren nog niet altijd te vinden en door de enorme decorstukken van San Marino, Australië en Cyprus, die allemaal na elkaar optreden, liep het nog niet helemaal gesmeerd.

Over die decorstukken gesproken: Azerbeidzjan heeft een hele tribune meegenomen, Malta staat zingend op een piano en Cyprus danst in een gigantische schelp. San Marino spant de kroon, want de zanger heeft een mechanische stier meegenomen. Het is een hele klus om al die stukken in de paar seconden tussen de optredens het podium op en af te krijgen. Tijdens de repetitie werd duidelijk dat de indeling van de halve finale wat dat betreft wat beter had gekund. Voor de presentatoren betekent dat een uitdaging: zij moeten die tijden zien te overbruggen door alles gesmeerd aan elkaar te praten.

De top drie volgens de bookmakers en waar staat Nederland? 1. Oekraïne - Kalush Orchestra - Stefania

2. Italie - Mahmood & Blanco - Brividi

3. Verenigd Koninkrijk - Sam Ryder - Space Man

9. Nederland - S10 - De Diepte

Zweden had wéér pech. Cornelia Jakobs heeft tijdens haar tweede repetities enorme problemen gehad met haar microfoon. Haar cameraman kielhaalde haar bijna met een kabel: het verliep niet helemaal lekker. Hoewel de zangeres tegen NU.nl zei alle hoop te hebben dat het nu allemaal echt gesmeerd zou gaan verlopen, startte haar muziek tijdens de repetitie opnieuw niet in.

Ze bleek niet de enige, al was het bij haar als enige direct duidelijk tijdens de repetities. Roemenië mocht het optreden nog een keer doen omdat zanger WRS zichzelf niet goed kon terug horen. Polen bleek hetzelfde probleem te hebben waardoor Ochman, die zich al had omgekleed, zijn repetitie nog eens overdeed in spijkerbroek. Ook Montenegro, België en Tsjechië mochten nog een keer.