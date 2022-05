S10 werd als allerlaatste genoemd tijdens de bekendmaking van de finalisten en dat was zenuwslopend voor de zangeres. Tijdens de persconferentie na afloop vertelde ze dat ze het heel zwaar vond dat het zo lang duurde.

"Maar het is 10 mei, ik heet S10 en ik werd als tiende genoemd. Het heeft zo moeten zijn denk ik", aldus S10, die van tevoren al vreesde dat ze als allerlaatste genoemd zou worden.

Tijdens het optreden dinsdagavond was te zien hoe de tekst S10 ineens raakte. Ze was emotioneler dan tijdens eerste repetities. "Ik stel me heel kwetsbaar op in het nummer en ineens voelde ik dat nog sterker."

"Vlak voor ik het podium op ging dacht ik ineens: oh nee, hoe ga ik dit doen? En daarna: fuck it, ik doe het gewoon. Daar op het podium besefte ik ineens dat ik wel altijd zeg dat er ruimte moet zijn voor verdriet, maar ik mezelf die ruimte misschien niet altijd geef. En dat kwam ineens binnen."

S10 treedt zaterdag 14 mei opnieuw op. Zeker is dat ze dan in de eerste helft van de finale staat, dat is dinsdagavond via loting besloten.