Welkom in het liveblog van de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival 2022, waarin S10 ons land vertegenwoordigt met het nummerĀ De Diepte. De zangeres strijdt met zestien andere landen om tien plaatsen in de finale van aanstaande zaterdag. Mijn naam is Michiel Vos en ik hou je vanavond op de hoogte van alle gebeurtenissen in Turijn. Veel plezier!