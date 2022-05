De eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival vanavond belooft een waar muziekfestijn te worden. S10 heeft haar nummer inmiddels al op vijf verschillende momenten kunnen zingen op het podium. Ze heeft er alle vertrouwen in dat ze vanavond de top tien weet te bereiken. De zangeressen van Portugal zijn ondertussen vooral blij dat ze weer samen zijn. Mijn naam is Lara Zevenberg en ik praat je bij over deze Songfestival-dag.

S10 is vanochtend vol vertrouwen vertrokken uit haar hotel in Turijn. De zangeres vertelde aan NU.nl dat ze vooral veel zin heeft in het optreden vanavond. Ook is ze heel tevreden met hoe het gisteren ging tijdens de tweede repetitie van de hele show.

De avond voor we het Songfestival op televisie zien, treden alle artiesten al een keer op voor de helft van hun punten, de zogeheten juryshow. Die was dus gisteren en S10 denkt dat ze de top tien daar wel heeft gehaald.

80 S10 heeft vertrouwen in halve finale Songfestival: 'Het komt helemaal goed'

Voor alle artiesten is dit een spannend moment, maar Portugal had er nog wat extra stress bij: een van de zangeressen testte positief op corona. Hier in Turijn moet iedereen iedere 72 uur getest worden om Pala Alpitour of het perscentrum in te komen en dan kan het weleens fout gaan. Dat is flink schrikken, want dan moet je ook meteen een week in quarantaine.

Gelukkig was de recentste coronatest negatief en dus staat MARO met alle vijf haar achtergrondzangeressen op het podium.

De top drie volgens de bookmakers - en waar staat Nederland? 1. Oekraïne: Kalush Orchestra - Stefania

2. Italië: Mahmood & Blanco - Brividi

3. Verenigd Koninkrijk: Sam Ryder - Space Man

9. Nederland: S10 - De Diepte

Waar het tijdens de eerste repetities nog wat tijd kostte om de waterval in het podium af te dekken, lukte dat tijdens de derde repetitie wel binnen de tijd. De waterval levert wat achtergrondgeluid en vooral in de zaal hoor je dat best wel hard.

De zangeressen van Portugal staan zo dicht op de plek waar het water de bak in klettert, dat ervoor is gekozen de installatie dan af te sluiten. Mogelijk had je het anders thuis gehoord.

S10 staat als achtste op het podium, dus als je rond 21.42 uur de televisie aanzet kun je haar niet missen. Dan zie je een show die geregisseerd is door Marnix Kaart, die je kunt kennen van het Eurovisie Songfestival in Rotterdam.

Ook de choreografie van het licht is bedacht door een oude bekende: Henk-Jan van Beek, die ook in Rotterdam meewerkte en in 2017 al eens het lichtontwerp deed voor OG3NE. Nieuw is creative supervisor Wouter van Ransbeek, die samen met S10 het hele concept van de act heeft bedacht.