Het Eurovisie Songfestival begint vanavond met de eerste halve finale. Voor Nederland is het direct raak: S10 staat op het podium. Maar er zijn nog veel meer redenen om vanavond de televisie aan te zetten. Zo maken zangers Mika en Laura Pausini hun presentatiedebuut, treden de mysterieuze leden van Subwoolfer op en staat Oekraïne op het podium.

De Italianen hebben zich erop toegelegd een waar spektakel van het Songfestival te maken. De eerste halve finale begint met een verhaal over een uitvinder die een vliegmachine maakt die kan filmen (een drone, maar zo noemen ze het niet). Daarna volgt een minutenlang optreden met veel vuurwerk, dansers en lichtkunsten.

Wil je echt alleen S10 zien? Dan moet je rond 21.43 uur de televisie aanzetten. De zangeres is als achtste te zien, na Bulgarije en voor Moldavië. En wil je ook weten of ze door is naar de finale, dan is het slim om rond 22.50 uur de tv weer op NPO1 te zetten. Dan mis je het moment dat de tien finalisten worden aangekondigd niet.

De avond wordt aan elkaar gepraat door wereldberoemde artiesten Mika en Laura Pausini. De derde presentator is Alessandro Cattelan. Die kennen wij in Nederland niet zo goed, maar presenteert in Italië al jaren allerlei televisieprogramma's.

Oekraïne is volgens de bookmakers dé winnaar van dit Songfestival en staat ook in deze eerste halve finale. De band brengt dan zijn nummer Stefania, dat gaat over de moeder van rapper Oleg Psyuk. In de afgelopen maanden is het lied een strijdlied geworden op sociale media. Oekraïners delen het nummer onder beelden van vrijwilligerswerk, hoe ze in schuilkelders zitten en hoe ze zich voorbereiden op aanvallen van de Russen.

Ook opvallend deze avond: de anonieme deelname van Noorwegen. Wie er achter de gele wolvenmaskers van Subwoolfer zitten, is nog steeds niet officieel bekendgemaakt. Uiteraard zijn er wel allerlei theorieën.

Na de zeventien landen komt er nog meer muziek: dj Benny Benassi verzorgt samen met Dardust en Sophie and the Giants de intervalact. Ook Diodato, die in coronajaar 2020 zou hebben meegedaan voor Italië, heeft een plekje in de show gekregen. Hij mag zijn nummer Fai Rumore dus alsnog aan het Songfestival-publiek ten gehore brengen.