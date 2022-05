Italië trapt vandaag officieel de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival af met een volledige doorloop van de show. S10 is een baken van rust na Bulgarije en voor Moldavië. Mijn naam is Lara Zevenberg en ik praat je bij over deze eerste Songfestival-dag.

S10 heeft inmiddels haar derde repetitiedag er alweer op zitten: de zangeres heeft vanmiddag De Diepte gezongen tijdens de doorloop van de hele eerste finale. Dat ging haar goed af. De zangeres is na kleurrijke en flitsende optredens van Slovenië, Oekraïne en Bulgarije een rustpunt in de eerste halve finale.

S10 draagt een outfit van Viktor & Rolf, waarbij haar buik bloot is gelaten. De zangeres vertelde eerder aan NU.nl dat dat met een speciale reden is: zij ziet haar hoofd, haar borst en haar buik als plekken waar je ziel zit en dus wilde ze graag die delen van haar lijf laten zien op het Songfestival-podium.

De top 3 volgens de bookmakers, en waar staat Nederland? 1. Oekraïne - Kalush Orchestra - Stefania

2. Verenigd Koninkrijk - Sam Ryder - Space Man

3. Italië - Mahmood & Blanco - Brividi

9. Nederland - S10 - De Diepte

De technische problemen die veel artiesten de afgelopen week hadden, leken tijdens de repetitie van de eerste halve finale opgelost. In de eerste week repetities konden diverse artiesten zichzelf niet horen zingen waardoor het optreden niet helemaal lekker verliep. Tijdens de openingsceremonie vertelden diverse artiesten al aan NU.nl dat ze dat heel erg vervelend vonden.

Volg dit onderwerp Volgen Ontvang meldingen bij nieuwe verhalen over het Eurovisie Songfestival

Het Eurovisie Songfestival wordt dit jaar gepresenteerd door zanger Mika, zangeres Laura Pausini en presentator Alessandro Cattelan. Het trio leek bij de eerste repetitie nog wat nerveus, mogelijk omdat dit de eerste keer was dat de show in zijn geheel werd uitgevoerd op het podium in PalaOlimpica. Bij de eerste repetitie gingen uiteraard nog wat dingen mis, wat Pausini de mogelijkheid gaf wat van Britney Spears te zingen: bij een klein foutje bood ze haar excuses aan en zong Oops! I Did it Again.

Vanavond is een belangrijk moment voor S10, want dan is de juryshow. Dat betekent dat maandagavond haar lot al voor de helft is bepaald. Ieder land heeft een eigen vakjury bestaande uit mensen uit de muziekwereld. Op het moment van schrijven is nog niet bekend wie er voor Nederland de punten uitdelen.