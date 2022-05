Een blote buik of grijpen naar het kruis is regelmatig te zien in videoclips en tijdens muzikale optredens. Maar als een vrouwelijke artiest het doet, blijft het een punt waar uitvoerig over gesproken wordt op sociale media en televisie. S10 heeft dat ook gemerkt tijdens dit Songfestival: haar buik zou te veel afleiden.

"Het is heel bloot", werd na de bekendmaking van de outfit gezegd in RTL Boulevard. "Het leidt wel heel erg af als je ernaar gaat kijken." S10 draagt bij het Songfestival een tweedelige zwarte set van Viktor & Rolf. En inderdaad: haar borst is bloot en haar buik ook.

De outfit van een Songfestival-artiest is vaker onderwerp van discussie. Trijntje Oosterhuis zag uiteindelijk af van het dragen van de 'scheurjurk' nadat de creatie tot in den treure was besproken door allerlei critici. S10 trekt zich niks aan van de opmerkingen, zegt ze tegen NU.nl.

"We hebben allemaal heel veel meningen over vrouwen en hoe ze eruitzien en hoe hun lichaam eruitziet en hoe hun haar zit. Maar bij mannen hebben we daar eigenlijk nooit veel kritiek op. Ik voel me niet heel erg bekritiseerd", aldus S10. "Ik weet hoe dit gaat bij veel mannen en ik probeer me daar gewoon niet te veel van aan te trekken. Want ik weet wat ik daar wil brengen, ik ben superblij met wat we hebben bedacht."

Achter de outfit zit namelijk een belangrijke betekenis: voor S10 spelen haar hoofd, borst en buik een belangrijke rol. "Het zijn de plekken waar de ziel zit bij een mens, denk ik. Voor mij voelt het allemaal goed en ik wil gewoon mijn verhaal aan jou vertellen, aan de mensen die thuis kijken. En hoe mijn tieten onder het topje zitten of dat mijn buik zichtbaar is, heeft daar niets mee te maken. Daar gaat het helemaal niet over. "

Geschikt voor publiek van alle leeftijden

S10 is niet de enige die commentaar krijgt. Ook de Albanese Ronela, die optreed met het nummer Sekret, kreeg na haar eerste repetitie al te horen dat het allemaal te sexy was. De zangeres grijpt tijdens haar optreden naar haar kruis. Beelden daarvan werden in eerste instantie gedeeld op het Instagram-kanaal van Eurovision, om daarna te verdwijnen en niet meer terug te keren.

Haar woordvoerder tijdens het Songfestival vertelde in een Instagram Live dat de European Broadcasting Union (EBU) in gesprek is gegaan met Albanië om er zeker van te zijn dat het optreden geschikt is voor publiek van alle leeftijden.

Na het terugkijken van het optreden hoeft Ronela niets aan te passen, maar het leidde wel tot online woede: waarom moet er wel over Ronela gepraat worden, maar mag de zanger van het Finse The Rasmus met ontbloot bovenlijf op het podium staan en de zanger van San Marino een stier berijden?

Ronela op het podium bij haar eerste repetitie. Ronela op het podium bij haar eerste repetitie. Foto: EBU/Nathan Reinds

'Dat is waar wij vrouwen altijd mee moeten dealen'

S10 vindt het jammer dat de discussie weer gevoerd moest worden. "Voor ons vrouwen is het eigenlijk nooit goed. Ik ben te dun, iemand anders is te dik. Zijn je tieten te groot, ben je een slet. Heb je geen tieten, ben je te mannelijk. Eigenlijk is geen enkele roklengte te goed, want het is of te kort of te lang. Dat is waar wij vrouwen altijd mee moeten dealen en dat is blijkbaar hoe het is."

"Voor Ronela vind ik het wel heel heftig. Je moet er dan namelijk wel mee gaan dealen en voor de een is dat heftiger dan voor de ander. Ik vind dat echt vervelend voor haar. Ja, haar show is supersexy, maar dat moet toch gewoon mogen?"

De EBU heeft nog steeds niets gezegd over het optreden van Ronela, maar plaatste vrijdag wel een oproep. Verdere context over de reden voor de oproep gaf de organisator niet.

"We zijn geschrokken van de heftige uitspraken die online worden gedaan over mensen die keihard werken om een goede show neer te zetten", aldus de EBU. "We snappen de passie en de liefde, maar iedereen die aan dit Songfestival werkt moet dat kunnen doen zonder online te worden lastiggevallen. We vragen iedereen de show op een respectvolle manier te bespreken."