S10 heeft haar tweede Songfestival-repetitie in Turijn erop zitten. De zangeres vertelde woensdag na afloop dat ze heel blij was met hoe het ging, maar wel even zenuwachtig werd van haar outfit. De top zat iets te hoog.

S10 draagt een tweedelige set van Viktor & Rolf en tijdens de repetitie was te horen dat ze een opmerking maakte dat haar borsten wellicht te zien waren. Naderhand op de persconferentie vertelde ze niet te weten dat de pers dat ook kon horen en legde ze uit dat ze onder de top niks draagt. "Ik schoot daardoor wat in de stress. Ineens maakte ik me zorgen: wat als er iets onder uitschiet?"

Uiteindelijk wist ze haar zorgen naast zich neer te leggen; tijdens de tweede en derde keer dat ze De Diepte zong, had ze die al niet meer. "Ik kan er toch niks aan doen, dus ik heb het los kunnen laten."

De zangeres is kritisch bij het terugkijken van haar repetities, maar probeert tegelijkertijd niet te hard voor zichzelf te zijn. "Ik denk dat dat niet goed is."

De pers kon woensdag voor het eerst meekijken met de volledige repetitie. Te zien was hoe S10 start op een verhoging, in een vierkant vlak omlijst met ledverlichting. Een groot deel van de staging is tamelijk donker, maar op de achtergrond wordt wel gebruikgemaakt van de zon in het podium.