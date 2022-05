Jeangu Macrooy deelt namens Nederland de punten uit tijdens het Eurovisie Songfestival in Turijn, maakte de zanger en oud-kandidaat dinsdagavond bekend op Instagram.

"Ik heb geweldig nieuws. Dit jaar ga ik de twaalf punten van Nederland weggeven. Zo spannend", zegt Macrooy in een video. Vorig jaar vertegenwoordigde hij Nederland op het muziekevenement. Hij eindigde toen met zijn nummer Birth Of A New Age op de 23e plek.

Dit jaar staat zangeres S10 met haar nummer De Diepte op het podium in Turijn. Haar voorganger wenste haar en de andere kandidaten "heel veel succes".

Vorig jaar zou eigenlijk Duncan Laurence, de winnaar van 2019, de Nederlandse punten uitdelen. Hij raakte echter besmet met het coronavirus, waarop Romy Monteiro die taak op zich nam.