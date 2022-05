Jamala is haar thuisland Oekraïne ontvlucht en toert nu door Europa om iedereen te vertellen wat Rusland daar nu aanricht. De zangeres, die in 2016 het Songfestival won voor haar land, vertelt aan NU.nl bang te zijn dat de oorlog Europa gaat vervelen en zegt het daarom des te belangrijker te vinden de aandacht terug te halen naar wat er gebeurt in het land waar haar man nog is.

"Je kunt je niet voorstellen hoeveel zorgen ik me maak over mijn man. Ik ben eigenlijk alleen maar met hem bezig. Hij is nu in Kyiv en probeert kalm te blijven en te helpen waar kan, maar het is doodeng", aldus de zangeres, met een beving in haar stem.

"Sorry dat ik zo emotioneel word hoor. Ik ben dankbaar dat ik hier in Nederland kan optreden en aandacht kan vragen voor wat er gebeurt in Oekraïne. Maar ik maak me ook constant zorgen en hoor dat hij dat ook doet."

Jamala vluchtte vrijwel meteen na de inval van Rusland met de twee jonge kinderen van het stel naar uiteindelijk Turkije. De laatste weken is de zangeres daar echter niet geweest, omdat ze door Europa toert en optreedt op evenementen waar ze kan doen wat zij nu belangrijk vindt: een stem zijn voor haar volk. Zondagavond treedt ze op op Nederlandse televisie, in het programma Concert for Change.

"Ik had nooit verwacht een stem te worden van Oekraïne, maar het is goed dat ik iedereen kan vertellen wat Rusland in ons land aanricht. Het is belangrijk de waarheid te vertellen, want Nederland moet weten wat er in Oekraïne gebeurt. Het is niet alleen een oorlog in Oekraïne, maar eentje in het centrum van Europa. Het is voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog dat we dit in Europa meemaken. Er gaan mensen dood, jonge kinderen, oude mensen. Iedereen moet dat weten en hopelijk kunnen we dan iets veranderen."

"Ik snap ook dat het moeilijk te begrijpen is als het niet in je eigen land gebeurt. En ik snap ook dat mensen het vervelend kunnen vinden dat ze er steeds op gewezen worden. Maar ik moet wel. Ik wil niet dat Europa vergeet hoe verschrikkelijk het is wat er in Oekraïne gebeurt."

Geld ophalen voor hulp

Het is ook waarom Jamala graag mee wilde werken aan Concert for Change, waar inclusiviteit en acceptatie de avond vormen. Diverse artiesten zetten Nederlanders die zich inzetten voor allerlei initiatieven rondom deze onderwerpen, in de spotlight. Jamala staat op het podium rond het thema vluchtelingen.

Eerder stond de zangeres op het podium in Berlijn en hierna vertrekt ze naar Londen. Tijdens de optredens vertelt ze niet alleen wat er gebeurt in haar thuisland, maar haalt ze ook geld op. "Ik vraag mensen te doneren voor humanitaire hulp, om kinderen te helpen, om zorg te kunnen leveren. Ik ben blij dat ik op die manier me kan inzetten voor mijn land. Dat zie ik bij andere mensen ook: iedere Oekraïner doet nu wat hij of zij kan. Daar ben ik heel erg trots op."

Het is niet de enige reden waarom ze blijft optreden, ondanks dat ze vreest voor haar man. "Door te zingen blijft mijn cultuur, de cultuur van Oekraïne bestaan. Hoe hard Rusland ook z'n best doet dat uit te bannen."

Concert for Change is zondagavond om 21.30 uur te zien bij NPO1.