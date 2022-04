S10 heeft zaterdag haar outfit voor haar optreden tijdens het Eurovisie Songfestival gedeeld met het publiek. De zangeres draagt een zwarte outfit, bestaande uit een korte jas met zes knopen en lange achterpanden. De broek valt onder haar navel en heeft wijde pijpen.

"Ik ben heel erg enthousiast en trots om te mogen delen dat dit mijn outfit is voor het Eurovisie Songfestival", aldus S10 bij een video van de outfit.

Eerder werd al bekend dat de zangeres een creatie zou gaan dragen van het Nederlandse ontwerpduo Viktor&Rolf, verdere details bleven toen uit.

S10 is vrijdag vertrokken naar Turijn en heeft vandaag haar eerste repetitie. Die repetitie is niet te volgen door de pers. Woensdag volgt een tweede repetitie die wel te bekijken is, dan volgen meer details over de uitvoering van De Diepte op het podium in de Italiaanse stad.

De zangeres staat op 10 mei in de eerste halve finale en treedt dan als achtste op. Als het haar lukt de top 10 te behalen, staat ze zaterdag 14 mei in de finale van het Eurovisie Songfestival.