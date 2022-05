De tweede plaats behalen op het Eurovisie Songfestival en er een internationale carrière aan overhouden, dat is voor de meeste deelnemers een droom op zich. De Italiaanse Mahmood laat het daar niet bij. Nadat hij in 2019 vlak achter de Nederlandse winnaar Duncan Laurence eindigde, doet hij dit jaar nogmaals mee, met het nummer Brividi, een duet met Blanco. Aan NU.nl vertelt hij dat het nooit zijn plan was om terug te keren op het Songfestival.

Mahmood wilde Brividi eigenlijk al in januari als single uitbrengen. Zijn duetpartner Blanco (19) stelde voor nog even te wachten en het nummer in te zenden voor het immens populaire Italiaanse muziekfestival San Remo. De winnaar van dit evenement mag Italië vertegenwoordigen op het Songfestival.

"Ik moest daar wel een paar dagen over nadenken", vertelt Mahmood over het voorstel van Blanco. "Uiteindelijk heb ik besloten het toch te doen, omdat ik hou van dit nummer en we met een deelname aan San Remo een zo groot mogelijk publiek konden bereiken."

Toch ging de 29-jarige artiest er totaal niet vanuit dat hij San Remo nog eens zou winnen. De winnaar van dit festival is overigens niet verplicht om Italië te vertegenwoordigen op het Songfestival, maar Mahmood en Blanco besloten er na de winst toch voor te gaan. "We gingen er heel casual in en toen wonnen we ineens en kwam ook het Eurovisie Songfestival weer op tafel. Toen was er geen weg meer terug", aldus de zanger.

Mahmood in het kort Mahmood wordt in 1992 in Milaan geboren als Alessandro Mahmoud.

Hij is de zoon van een Egyptische vader en Italiaanse moeder. Hij schreef het nummer Soldi over zijn afwezige vader.

Na een eerste deelname in 2016 wint hij het festival van San Remo in 2019 en eindigt op de tweede plaats op het Eurovisie Songfestival met de hit Soldi.

In 2022 wint hij San Remo wederom met het duet Brividi met Blanco. De twee vertegenwoordigen Italië tijdens het Eurovisie Songfestival in Turijn.

Mahmood en Blanco schreven Brividi over hun eigen ervaringen in de liefde en namen de videoclip op in Nederland.

'Je hoeft niet te winnen om een hit te scoren'

Druk om zijn tweede plaats van 2019 te evenaren of overtreffen, voelt Mahmood niet. En dat terwijl Italië na de winst van Maneskin dit jaar het festival organiseert en wederom als een van de favorieten geldt.

"Ik heb er de vorige keer zo van genoten en was zo blij met het resultaat. Ik deed niet mee om te winnen, maar ik wilde vooral mijn muziek aan zoveel mogelijk mensen laten horen. Zo voelt het dit keer ook. Het belangrijkste voor mij is om het best mogelijke optreden neer te zetten."

"Uiteindelijk hoef je ook niet eerste te worden om een grote hit te scoren", weet Mahmood, die met Soldi inmiddels al bijna 200 miljoen streams op Spotify heeft behaald.

Aan een verklaring voor het succes van Italië op het Songfestival, dat naast de winst vorig jaar en de tweede plaats in 2019 bijna elk jaar de top tien haalt, durft hij zich niet te wagen. "Misschien hebben we gewoon geluk", lacht hij. "Maar de muziekindustrie in Italië maakt wel een groei door. Er zijn steeds meer getalenteerde producers met internationale allure en daar ben ik heel trots op."

201 Mahmood & Blanco - Brividi

Stomme TikToks

Mahmood is in de aanloop naar het Songfestival bezig met een Europese tournee, waarbij hij ook een uitverkochte Melkweg in Amsterdam aandeed. De zanger was toe aan optreden nadat hij twee jaar amper op het podium stond. "Ik krijg zoveel energie van het publiek. Dat heb ik zo gemist." Hij geniet ervan om voor een publiek te staan dat niet hoofdzakelijk Italiaans is. "Het is zo grappig om mensen de nummers mee te horen zingen met een ander accent en uitspraak."

De artiest werkt ondertussen ook aan nieuwe muziek. "Ik ben onlangs met nieuwe producers gaan werken en dat was heel inspirerend. Het was allemaal nieuw voor me, omdat ik ook wat in het Engels ben gaan schrijven. Ik wil nieuwe dingen proberen en mezelf blijven ontwikkelen."

Of Mahmood nu hij op toer is veel contact heeft met Blanco in de aanloop naar het Songfestival? "We sturen elkaar vooral stomme TikToks."